ميقاتى يطالب واشنطن بالوفاء ببنود "وقف إطلاق النار "

إيمان حنا

طالب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي الولايات المتحدة الأمريكية التي رعت تفاهم وقف إطلاق النار مع فرنسا باتمام الانسحاب الاسرائيلي الكامل من الاراضي التي احتلتها في الجنوب بحلول 18 الجاري ووقف التدمير الممنهج للبلدات والقرى، والشروع في تطبيق القرار 1701 بحرفيته، وحل الخلافات الحدودية على الخط الازرق".

وشدد رئيس الحكومة"على ان الالتزام بتطبيق القرارات الدولية سيؤدي الى استقرار الوضع في المنطقة والجنوب بشكل خاص".

وجاء ذلك خلال لقائه مع نائبة المبعوث الأمريكى للشرق الأوسط مورجان أورتاجوس في بيروت اليوم السبت ، بحضور سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية ليزا جونسون والوفد المرافق.

وكان نجيب ميقاتى قد سبق ودعا الدول التي رعت اتفاق وقف النار لتحمل مسؤولياتها في ردع العدوان وإجبار العدو الإسرائي على الانسحاب من الأراضي التي يحتلها، وهذا ما أبلغناه للمعنيين مباشرة؛ محذرين من أن أي تراجع عن الالتزام بمندرجات وقف النار وتطبيق القرار 1701 ستكون له عواقب وخيمة.

وقال ميقاتى لأبناء الجنوب "إن وطنيتكم باتت مثالا يحتذى وشهادة بالدم بأن لا حق يضيع ووراءه مطالب".