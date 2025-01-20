ميقاتى: دفعنا أثمانا غالية للحرب الإسرائيلية وننتظر حكومة على مستوى التحديات

إيمان حنا

قال رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتى، ناضلنا على مدى 3 سنوات كانت أدق وأقسى أزمنة الوطن وأكثرها كلفة على مجتمعنا الطيب الذي عانى ويلات الحرب الإسرائيلية ودفع أرواحاً ودماء غالية ثمناً لصموده، معاً واجهنا أزمات سياسية واسعة ومعاً تصدينا لأزماتٍ مالية وإجتماعية حادة متراكمة منذ سنوات باندفاع وبمسؤولية وطنية إنقاذاً للبنان".

وقال ميقاتي: "معاً تألّمنا عن الجنوب وإنخطف قلبنا مع كل لبنان ومعاً دافعنا وناضلنا عن موقع لبنان وكرامته في المحافل الدولية ومعاً سنبقى في خدمة لبنان".

وقال نتمنى لرئيس الحكومة المكلف نواف سلام النجاح في مسيرة النهوض والإنقاذ راجين لدولته كل الخير وتشكيل حكومة على مستوى مرحلة التحديات والانتظارات مع كامل استعدادنا لدعم مسيرته الوطنية.

وأكد ميقاتى، خلال حفل تكريم للوزراء ، قائلًا "سنبقى في خدمة مجتمعنا ولبنان".

وتوجه للوزراء قائلاً: "كنا معاً وكل واحد منا عمل بجهد وإخلاص مشيرا إلى أن نائب رئيس الحكومة كان دائم الحرص على وضع الأمور في نصابها فحضّر وانهى مشاريع القوانين المتعلقة بالضريبة الموّحدة على الدخل وقانون المحاسبة العمومية".

ولفت إلى أن وزير الخارجية في حركة مستمرة ولم يتوان لحظة الا وأظهر وجهة النظر اللبنانية في مكانها إن كان في موضوع النازحين وفي موضوع العدوان الاسرائيلي.

وأضاف ميقاتي أن وزير الدفاع كان دائماً عيناً على الجيش وعيناً على القانون فيما وزير الداخلية أنجز الانتخابات النيابية وتابع شؤون الامن والبلديات".

وأردف أن وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية اقرت استراتيجة التحول الرقمي وفق أولويات بدأت بالتوقيع الالكتروني والهوية الرقمية والحكومة الالكترونية ورقمنة الخدمات والأمن السيبراني.