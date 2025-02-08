محافظ الغربية وقيادات مستقبل وطن يفتتحون قاعتين للمبتسرين بمستشفى كفر الزيات

الغربية محمد طارق

افتتح اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، اليوم، يرافقه النائب حسام الخولي، نائب رئيس الحزب ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ، النائب محمد عريبي الأمين العام للحزب بالغربية وقيادات حزب مستقبل وطن قاعتين جديدتين لرعاية الأطفال المبتسرين بمستشفى كفر الزيات العام، مجهزتين بـ 8 حضّانات حديثة، وذلك في إطار تعزيز الخدمات الصحية بالمحافظة.

وخلال الافتتاح، أشاد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، بالدور الفاعل لحزب مستقبل وطن في دعم المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظة، مشيرًا إلى أن الحزب يساهم بشكل ملموس في تعزيز جهود الدولة لتقديم خدمات أفضل للمواطنين، خاصة في القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية.

كما أكد أن التعاون بين الأجهزة التنفيذية والأحزاب السياسية والمجتمع المدني يمثل قوة دافعة لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن المحافظة مستمرة في دعم كل الجهود التي تهدف إلى تحسين الخدمات وتلبية احتياجات المواطنين.

وأضاف المحافظ: نثمن مساهمة أحمد الباز، الأمين العام لحزب مستقبل وطن بالغربية، في تجهيز القاعتين بالحضّانات، وهو نموذج يُحتذى به في دعم المبادرات الصحية التي تعود بالنفع على المواطنين.

وأكد المحافظ أن القطاع الصحي يأتي على رأس أولويات المحافظة، حيث يتم العمل على تطوير المستشفيات ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة، بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات المعنية. كما شدد على أهمية تكامل الجهود بين الأجهزة التنفيذية والمجتمع المدني لضمان تقديم خدمات طبية متكاملة تلبي احتياجات المواطنين.

من جانبه، أعرب أحمد الباز عن سعادته بالمساهمة في هذا المشروع، مشيرًا إلى أن الحزب يولي اهتمامًا خاصًا بدعم القطاع الصحي من خلال توفير الأجهزة والمستلزمات الطبية اللازمة، في إطار المسئولية المجتمعية ودور الحزب في خدمة المواطنين.