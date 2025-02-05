محافظ الغربية: الانتهاء من رصف طريق "الشين - قطور"

الغربية محمد طارق

أعلن اللواء أشرف الجندى محافظ الغربية أن المحافظة على وشك الانتهاء من تنفيذ المشروع، حيث يجرى حاليًا رش طبقة الـMCO كخطوة تمهيدية قبل بدء رصف طبقة الأسفلت الرابطة، وذلك فى إطار خطة متكاملة لرفع كفاءة الطرق وتحسين جودة شبكة النقل بالمحافظة.

وخلال متابعته لأعمال الرصف شدد المحافظ على ضرورة تكثيف الجهود والعمل المتواصل على مدار الساعة لإنهاء الطريق فى أسرع وقت ممكن، استجابة لمطالب المواطنين الذين عانوا طويلاً من صعوبة التنقل، لا سيما أن الطريق يُعد شريانًا حيويًا يربط بين مركز ومدينة قطور والقرى والعزب المجاورة بطول 8 كم.

وأوضح الجندى أن الطريق كان في حالة متدهورة للغاية، ما تسبب في وقوع العديد من الحوادث، لذا كان لابد من إدراجه ضمن خطة التطوير العاجلة، مشيرًا إلى أن تحسينه سيحقق سيولة مرورية آمنة، ويحدّ من الحوادث، ويحافظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

وأكد المحافظ أن رصف هذا الطريق يأتي ضمن رؤية الدولة لتطوير البنية التحتية ورفع كفاءة الطرق بالمحافظة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين، مشددًا على متابعة سير العمل بشكل دوري لضمان التنفيذ وفق أعلى المعايير الفنية والهندسية.