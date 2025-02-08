إقامة سوق اليوم الواحد فى 3 أحياء اليوم بالإسكندرية على التوازى

الإسكندرية - جاكلين مني

تواصل محافظة الإسكندرية، إقامة سوق اليوم الواحد للمزارعين، وذلك من رغم سوء الأحوال الجوية مع نوة الكرم التى تضرب بقوة لعدة أيام، حيث يقام اليوم فى 3 أحياء بالإسكندرية على التوازى، حيث يقام فى منطقة شرق- سموحة خلف محطة سيدى جابر (موقف السوبر جيت القديم)، منطقة العجمي- البيطاش بجوار مبنى ديوان الحي، حى العامرية أول، مساكن البوسطة بالعامرية، وذلك من الساعة 10 صباحا وحتى 5 مساء وبتخفيضات تصل إلى 30%.



ونستعرض فى السطور التالية خريطة سوق اليوم الواحد بمختلف أحياء الإسكندرية:



السبت والأحد:



منطقة شرق- سموحة خلف محطة سيدى جابر (موقف السوبر جيت القديم)

منطقة العجمي- البيطاش بجوار مبنى ديوان الحي

حى العامرية أول، مساكن البوسطة بالعامرية



الإثنين والثلاثاء:



منطقة المنتزة- ميدان محمد نجيب

منطقة بشاير الخير - حى غرب



الأربعاء والخميس:





منطقة المنتزة- ميدان المندرة

منطقة الجمرك- جراج الشهر العقاري( خلف مكتب مرور التحرير)



الخميس فقط:



منطقة وسط- الباركينج خلف سينما أمير بمحطة الرمل، وسط الإسكندرية

مدينة برج العرب



الجمعة والسبت:



قرية الناصرية بحى العامرية ثان



يأتى ذلك فى إطار توجهات القيادة السياسية بتوفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية ونشر سياسة اقامة أسواق اليوم الواحد، وتنفيذا لاستيراتيحية وزارة التموين والتجارة الداخلية بتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة تخفيفا عن كاهل المواطنين.

وجاءت فكرة إقامة أسواق اليوم الواحد بجميع أحياء المحافظة وعلى مدار أيام الأسبوع، وفقًا لتكليفات الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية وبالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية والغرفة التجارية بالإسكندرية.