محافظ أسيوط يقرر تخصيص قطعتى أرض لإقامة مدرسة وسوق لقرية بنى عديات

أسيوط-هيثم البدرى

قرر اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، تخصيص قطعة أرض أملاك دولة بقرية بني عديات التابعة لمركز منفلوط بتقسيم الجعفرية الجديدة لإقامة مدرسة تعليم أساسي عليها كما قرر تخصيص قطعة أرض أخرى ببني عدي الوسطى لتصبح سوق لأهالي القرية يومي الأحد والخميس.

جاء ذلك أثناء لقائه مع أهالي قرية بني عديات بالساحة الملحقة بمسجد القوشتي ببني عدي القبلية وذلك في إطار سعيه المستمر للتواصل مع المواطنين والتعرف على احتياجاتهم عن كثب وناقش معهم مختلف القضايا التي تمس حياتهم اليومية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ووفقاً لرؤية مصر 2030، وإستراتيجية التنمية المستدامة.

وحضر اللقاء كل من محمود نجار رئيس مركز ومدينة منفلوط ،وخالد محمد أحمد وكيل وزارة التموين، وعلي سيد وكيل وزارة العمل والمهندس عصام عبدالظاهر، ووكيل وزارة الإسكان والمهندس خميس محمد علي وكيل وزارة الزراعة والمهندس أبو العيون عرفان مدير عام الإدارة العامة لري أسيوط، ومحمد النمر مدير التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم، والمهندس علي هريدي مدير حماية الأراضي بمديرية الزراعة والمهندسة فاطمة عبدالحليم مدير المتغيرات المكانية بالمحافظة وكرم عبدالحفيظ نائب رئس المركز وعاطف محمد معاون وكيل وزارة الشباب والرياضة ومصطفى فهمي مدير المتابعة الميدانية بالمحافظة والعديد من القيادات التنفيذية ومسئولي شركات المرافق ونواب رئيس المركز.

وخلال اللقاء استمع محافظ أسيوط، إلى مطالب المواطنين والشكاوى المتعلقة بمختلف الخدمات العامة، بما في ذلك تحسين البنية التحتية، مثل الطرق، ومياة الشرب، والكهرباء، بالإضافة إلى العديد من الاحتياجات الصحية والتعليمية التي تهم الأهالي كما تم طرح قضايا متعلقة بالزراعة ودعم المشروعات الصغيرة الصحة وسبل تحسين جودة الخدمات في هذه القطاعات موجهاً مديري المديريات الخدمية بتوفير الحلول السريعة لجميع المشكلات التي تم طرحها، مع التأكيد على مواصلة متابعة المشاريع التنموية والخدمية في قرية بني عديات، بالإضافة إلى تسريع الإجراءات التنفيذية لمشروعات البنية الأساسية، مؤكداً على أن حل قضايا المواطنين يمثل أولوية قصوى في خطط العمل بالمحافظة.

واستعرض المحافظ المشروعات التي تتم على أرض أسيوط والتي تساهم في تطوير الخدمات في القطاعات المختلفة فضلاً عن الجهود التي تبذلها المحافظة في القطاعات المختلفة وخاصة الإهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر كمشروع إنشاء الصوب الزراعية، ومشروع الإستفادة من المخلفات والتدوير للرواكد لتعظيم الإستفادة من كافة الإمكانيات.

ودعا محافظ اسيوط ،الشباب إلى تنفيذ المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر المدرة للدخل وجعل أسرهم منتجة ما يساهم في تحسين الإقتصاد المحلي بالإضافة إلى المشاركة في المبادرات والفعاليات المختلفة والالتحاق بالبرامج التدريبية لتطوير أنفسهم وصقل خبراتهم وتأهيلهم إلى سوق العمل.

وأكد أبوالنصر، حرصه الكامل على عقد لقاءات دورية مع المواطنين مؤكداً على أن القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تسعى دائماً لتحسين مستوى الحياة للمواطنين، مشيراً إلى أن المحافظة تعمل جاهدة لتطوير القرى والمراكز بالتوازي مع مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتحسين الأوضاع المعيشية للفئات الأكثر احتياجًا، مشدداً على أهمية التعاون والتنسيق بين مختلف الأجهزة التنفيذية لضمان سرعة تنفيذ المشروعات وتحقيق التنمية المستدامة تماشياً مع رؤية مصر 2030، وخطة الدولة للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع القطاعات.