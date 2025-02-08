حملة مكبرة لرفع الإشغالات فى مركز أبنوب بأسيوط

أسيوط - هيثم البدرى

أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، على عدم التهاون أو التقاعس مع المتعدين على حرم الطريق لتحقيق الانضباط للشوارع وتحقيق السيولة المرورية وذلك بشن حملات مفاجئة ودورية لإزالة الإشغالات والتعديات بالمراكز والأحياء على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم لردع كل من تسول له نفسه مخالفة القانون.

ولفت محافظ أسيوط، إلى ضرورة التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية كرؤساء المراكز والأحياء ومسئولي المرافق والإشغالات بالوحدات المحلية لتكثيف تلك الحملات، مشيراً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تقديم خدمات أفضل للمواطنين في القطاعات المختلفة وفقاً للإمكانات المتاحة.

وأوضح محافظ أسيوط، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبنوب برئاسة سوزان محمد على رئيس المركز واصلت شن حملات لرفع اشغالات المحال التجارية والباعة الجائلين وفروشات المحال التجارية والمقاهي المخالفة وكافة أشكال التعديات على حرم الطريق بمدينة أبنوب حيث استهدفت الحملة رفع الإشغالات من شارع بورسعيد وشارع التحرير بنطاق مدينة أبنوب وإلزام أصحاب المحلات التجارية بحدود محلاتهم وعدم فرش بضاعتهم بالطريق لتحقيق السيولة المرورية أمام السيارات والمارة والتنبيه بعدم إعاقته الطريق وتيسير الحركة المرورية وذلك بإشراف عبدالعظيم أحمد، ومحمد الأمير نائبي رئيس المركز وبمشاركة قوات من مركز شرطة أبنوب ومسؤولي قسم الإشغالات والنظافة والتراخيص والمرافق وباستخدام المعدات وسيارات الحملات الميكانيكية بالمركز.

وأشار محافظ أسيوط، إلى التعامل بكل حزم مع المتعدين على حرم الطريق دون تهاون أو تقاعس وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين حفاظاً علي المظهر الحضاري وإعادة الانضباط إلى الشارع وتحقيق السيولة المرورية تيسيراً لحركة المرور وسير المواطنين.