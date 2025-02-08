اليوم السابع
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السبت، 08 فبراير 2025 02:06 ص
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فاكسيرا تكشف معلومات مهمة عن تطعيم الحزام النارى

السبت، 08 فبراير 2025 02:00 ص
فاكسيرا تكشف معلومات مهمة عن تطعيم الحزام النارى الحزام النارى
كتب ـ وليد عبد السلام

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قالت الشركة القابضة للأمصال واللقاحات فاكسيرا، إن تطعيم الحزام الناري هو تطعيم غير حي ومناسب لكل الأشخاص أكبر من خمسين سنة.

وتابعت: تطعيم الحزام النارى يمكن الحصول عليه من عمر 18 عاما، واستكملت: " إذا كان الشخص يحصل على دواء أو مصاب بمرض يؤثر على المناعة".

وأضافت: التطعيم عبارة عن جرعتين بينهما من شهرين لستة أشهر ولا يوجد أى موانع للاستخدام إلا إذا وجدت إصابة حالية بالحزام الناري ولا يتعارض مع باقي التطعيمات.

يشار إلي أن التطعيم عبارة عن حقنة عضل بالكتف والتطعيم لا يحمى من  الهيربس الفموى ولا التناسلي ولا الجديري المائي.

 







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الصحة

الحزام النارى

فاكسيرا

التطعيمات



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