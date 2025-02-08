علامات الحمى القرمزية عند الأطفال.. طرق الوقاية

كتبت مروة محمود الياس

قال الدكتور محمد عبد الفتاح أخصائى أمراض الأطفال قصر العينى ومستشقى أبو الريش الجامعى للأطفال، إن الحمى القرمزية التي يصاب بها بعض الأطفال قد يختلط على البعض تشخيصها، وذلك لأن أعراضها تتشابه كثيرا مع أعراض الطفح الجلدى والحساسية والحروق الوردية، والتهابات الجلد المختلفة، لذا فإن هذا النوع من الحمى يتم تشخيصه والتأكد من الإصابة بشكل قاطع من خلال تحليل يتم إجراؤه، وفقا لرؤية الطبيب المختص الذى يفحص الطفل فحصا جيدا، ويفحص طبيعة الطفح الجلدى الظاهر على الجسم، والذى غالبا ما يكون بقع كبيرة على مساحات متقرفة واسعة من الجسم، في البطن والأطراف وغيرها.

تحاليل عدوى الحمى القرمزية

هذا التحليل وفقا لـ"عبد الفتاح" يتم إجراؤه مع مجموعة أخرى من التحاليل الهامة وهى ، CBC، CRP، وتحاليل ESR، و ASOT، ويتم إجراء التشخيص المتخصص للحالة من قبل طبيب متخصص "أطفال عام"، لتحديد نوعية المشكلة ووصف العلاج الذى في الغالب ما يكون مضاد حيوي، وبعض الأدوية العلاجية الأخرى البسيطة، لتمام الشفاء.

وأضاف أن أبرز أعراض هذه الحمى يكون بالطفح الجلدى الأحمر الذى ينتشر في الصدر والوجه والأطراف، مع أعراض أخرى تتمثل في تورم الرقبة لدى البعض، وارتفاع درجة الحرارة.

الوقاية من الحمى القرمزية

وفى السياق ذاته قال تقرير نشر في موقع kidshealth أن تلك الحمى هي عبارة عن عدوى بكتيرية، وغالبا ما ترتبط بالتهاب الحلق، يمكن الوقاية من الحمى القرمزية والعدوى بين الأطفال من خلال:

- عدم تواصل الطفل مع غيره من الأطفال المرضى.

- العدوى تنتقل من ملامسة الجلد لذا علم طفلك إجدراءات النظافة والالتزام بها.

- افصل أدوات الطعام والشراب وفرش الأسنان بين الأطفال.

- اغسل أدوات الطفل المريض بالماء والصابون جيدا.