طقس مطروح اليوم.. بارد نهارا شديد البرودة ليلا غائم جزئيا مع فرص هطول أمطار

مطروح - حسن مشالي

تتواصل حالة عدم استقرار الأحوال الجوية، لليوم الرابع على التوالي، محافظة مطروح والساحل الشمالي الغربي، ويسود اليوم السبت 8-2- 2025، طقس بارد نهاراً ويكون شديد البرودة ليلاً وساعات الصباح الباكر، مع أجواء غائمة جزئياً، وفرص هطول أمطار خفيفة على بعض المناطق، وعودة اعتدال حالة البحر وارتفاع الأمواج لمعدلاته الطبيعية، في ظل تراجع نشاط الرياح.

وتشهد فترات المساء وساعات الصباح الباكر، طقس بارد وانخفاض درجات الحرارة، التي تسجل العظمى 15 درجة والصغرى 13 مئوية، وهدوء حالة البحر، وارتفاع الأمواج بين 1.5 و 2 متر، في ظل تراجع نشاط الرياح التي تُقدر سرعتها بـ 24 كيلومتر في الساعة.

وتشهد معظم مناطق مطروح والساحل الشمالي، أجواء غائمة وتكاثر السُحُب المنخفضة، وتزايد فرص هطول أمطار خفيفة، على بعض المناطق بشكل متقطع، مع استمرار الطقس البارد على مختلف الأنحاء.

ورفع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، حالة الاستعداد في القطاعات المعنية، للتعامل مع آثار حالة الطقس السيئ، ولم تتلق غُرف عمليات المحافظة ومجالس المدن، أية بلاغات عن وقوع حوادث أو أضرار، بسبب سوء الأحوال الجوية.

يذكر أن أهالي محافظة مطروح، خاصة سكان المناطق الصحراوية، ينتظرون سقوط الأمطار ، لحصادها وتخزينها في الآبار والخزانات، التي يعتمدون عليها طوال العام في الشرب والزراعة وتربية الحيوانات، كما يسبقون موسم سقوط الأمطار بحرث الأراضي ونثر تقاوي الشعير والقمح، خاصة أن محافظة مطروح، من أكثر محافظات مصر التي تشهد سقوطاً للأمطار، خلال فصلي الخريف والشتاء.