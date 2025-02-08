طقس شمال سيناء اليوم.. هطول أمطار خفيفة وانخفاض درجات الحرارة

العريش ـ محمد حسين

تواصل محافظة شمال سيناء مواجهة طقس شتوي بارد، حيث شهدت مدن وقرى المحافظة، بما في ذلك العريش، الشيخ زويد، ورفح، هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة منذ صباح اليوم، مع تكاثر الغيوم وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

وشهدت بعض الطرق الداخلية بالمحافظة تجمعات محدودة لمياه الأمطار، وسارعت معدات مجالس المدن وشركة المياه إلى تصريفها في أسرع وقت ممكن، كما وجهت إدارات المرور تحذيرات للسائقين بضرورة توخي الحذر أثناء القيادة.

بالتزامن مع هذه الأجواء، تواصل مجالس المدن في شمال سيناء رفع حالة الاستعداد القصوى لمواجهة الظروف الجوية غير المستقرة، وأكدت الجهات التنفيذية بالمحافظة أن جميع الوحدات المحلية في المدن والقرى تعمل على مدار الساعة لمتابعة الموقف وتقديم أي مساعدات ضرورية للمواطنين.

وفي هذا السياق، وجه اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء بضرورة التأكد من كفاءة شبكات تصريف مياه الأمطار في جميع المناطق، خاصة في المناطق المنخفضة التي قد تتأثر بتجمع المياه.

وأكدت غرفة عمليات محافظة شمال سيناء، أن جميع الجهات المعنية مستمرة في تنفيذ خطط الطوارئ الخاصة بفصل الشتاء وتم التنسيق مع شركة المياه والصرف الصحي لتطهير بالوعات تصريف المياه والتأكد من عدم وجود أي انسدادات قد تؤدي إلى تراكم المياه في الشوارع.

ووجهت محافظة شمال سيناء نداءً إلى المواطنين بضرورة توخي الحذر واتباع تعليمات الجهات المعنية، لا سيما فيما يتعلق بتجنب السير في الأماكن المنخفضة أثناء هطول الأمطار، وضرورة ارتداء الملابس الثقيلة لمواجهة موجة البرد القارس وعدم الاقتراب من اعمدة الانارة.