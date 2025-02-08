اليوم السابع
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صحة مطروح: زيادة أماكن تقديم خدمة تطعيم المسافرين للخارج للتخفيف عنهم

السبت، 08 فبراير 2025 10:42 ص
صحة مطروح: زيادة أماكن تقديم خدمة تطعيم المسافرين للخارج للتخفيف عنهم مديرية الصحة بمطروح
مطروح – حسن مشالي

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أعلنت مديرية الشئون الصحية بمطروح، عن زيادة أماكن تقديم خدمة تطعيم المسافرين للخارج، لتغطي مختلف مناطق المحافظة، تيسيراً على المواطنين ولتخفيف الزحام، تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بتوفير كافة الخدمات الطبية، وتسهيل الحصول عليها بجميع مراكز المحافظة.

وأكد الدكتور إسلام عساف مدير مديرية الصحة بمطروح، أنه تم زيادة عدد مكاتب الصحة المتوافر بها جميع اللقاحات المطلوبة قبل السفر للخارج، لتصبح 5 مكاتب تغطي مختلف مناطق المحافظة، وهي مكتب صحة مطروح أول، و⁠مكتب صحة الحمام ومكتب صحة سيوة، مكتب صحة الضبعة، ومكتب صحة النجيلة.

وتقدم هذه المكاتب خدمات التطعيم للسفر لأغراض الحج أو العمرة أو الزيارة للمملكة العربية السعودية، تطبيقا لما نصت عليه الضوابط الأخيرة الصادرة من المملكة، وكذلك منظمة الصحة العالمية.

واللقاحات المتوفرة لأغراض التطعيم ما قبل السفر للخارج هي (سحائى رباعى للحجاج - سحائى ثنائى للمعتمرين - الانفلونزا للراغبين من الحجاج والمعتمرين )

 







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