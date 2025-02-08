سقوط أسانسير مستشفى كفر الزيات وإخراج المحافظ وعدد من نواب البرلمان دون إصابات

الغربية مصطفى عادل

شهدت مستشفي كفر الزيات العام بمحافظة الغربية، فقد السيطرة على أسانسير المستشفى أثناء تواجد محافظ الغربية اللواء أشرف الجندي وقيادات حزب مستقبل وطن بداخله ونزوله لمسافة أكثر من 30سم بعيداً عن باب الخروج، بسبب هروب الفرامل، وتم إخراج المحافظ ومرافقوه.

كان المحافظ وعدد من قيادات مستقبل وطن أبرزهم النائب حسام الخولي نائب رئيس الحزب، والنائب محمد عريبي عضو مجلس الشيوخ، وعدد من قيادات الحزب، قد استقلوا اسانسير المستشفي بعد الانتهاء من افتتاح قاعتي حضانات بالمستشفي تضم 8 حضانات، وأثناء نزول المحافظ ومرافقوه في الاسانسير للطابق الأرضي لم يتوقف الاسانسير في الطابق الأرضي وسقط في البدروم بعيداً عن الباب بمسافة أكثر من 30سم، وتم فتح الباب وإخراج المحافظ ومرافقوه وغادروا المستشفى.



