رابط نتيجة الشهادتين الإعدادية والابتدائية الأزهرية برقم الجلوس وإعلانها ورقياً بمعاهد مطروح

مطروح – حسن مشالي

أعلنت منطقة مطروح الأزهرية، عقب اعتماد وكيل الأزهر الشريف، اليوم السبت، نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية، لامتحانات الفصل الدراسي الأول، على مستوى الجمهوية، وإرسالها إلى المناطق الأزهرية، لإعلانها داخل المعاهد، كما يمكن الحصول على النتيجة برقم الجلوس، اضغط هنا

وكان الشيخ عبد العظيم سالم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، اليوم السبت، نتيجة الشهادتين الإبتدائية والإعدادية، للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024/2025م، وأعرب عن خالص التهنئة للطلاب الناجحين، وطالبهم بضرورة بذل المزيد من الجهد للمداومة على التفوق والنجاح في المراحل المتقدمة، وذلك بحضور الشيخ عطية سالم الوكيل الشرعي للمنطقة، و صالح ميكائيل القائم بعمل مدير إدارة الامتحانات.

وقدم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، الشكر لأولياء أمور الطلاب، على جهودهم في رعاية ابنائهم وتوفير الجو المناسب لتفوقهم، مؤكدًا أن تربية وتعليم أبنائهم هو أفضل استثمار لبناء مستقبل هذا الوطن ورفعته.

ومن جانبه أوضح الشيخ عطية سالم، الوكيل الشرعي للمنطقة، أن النتائج متاحة بالمعاهد اعتبارًا من الغد الأحد، ويمكن للطلاب الاطلاع على بيان درجات المواد الدراسية، لافتًا إلى أنه تم فتح باب التظلمات لنتائج الشهادتين الابتدائية، والإعدادية اعتباراً من اليوم السبت ولمدة أسبوعين.

وكان الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، قد اعتمد اليوم السبت، نتائج الفصل الدراسي الأول للشهادتين الابتدائية ‏والإعدادية، والبرنامج التأهيلي للطلاب الملحقين على الشهادة الإعدادية، بالإضافة إلى نتائج الشهادتين ‏الابتدائية والإعدادية والنقل الثانوي بقسميه العلمي والأدبي لأبناء الأزهر في الخارج، وكذلك نتائج الدور ‏الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية للمعاهد الخارجية. ‏

وبلغت نسبة النجاح الإجمالية لنتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الابتدائية (98.21%)، وبلغت نسبة النجاح ‏في الشهادة الإعدادية ‏(84.69%)‏، وجاءت نسبة النجاح في البرنامج التأهيلي للطلاب الملحقين على ‏الشهادة الإعدادية (98.1%)‏، أما نتيجة أبنائنا في الخارج فجاءت نسبة النجاح في نتيجة الفصل الدراسي ‏الأول للشهادة الابتدائية (99.7%)، وبلغت نسبة النجاح في نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الابتدائية ‏‏(99.3%)، ‏وفي الصف الأول الثانوي أدبي (100%)، وفي الثاني الثانوي أدبي (100%)، والصف ‏الأول الثانوي علمي (99.7%)، والصف الثاني علمي (100%)، وبلغت نسبة النجاح في الدور الثاني ‏للشهادة الثانوية الأزهرية للمعاهد الخارجية (46.70%).‏