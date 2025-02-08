"أزهر مطروح": إعلان نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية فى المعاهد غدا

مطروح – حسن مشالي

تسلم الشيخ عبد العظيم سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، اليوم السبت، نتيجة الشهادتين الإبتدائية والإعدادية، للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024/2025م، وأعرب عن خالص التهنئة للطلاب الناجحين، وطالبهم بضرورة بذل المزيد من الجهد للمداومة على التفوق والنجاح في المراحل المتقدمة، وذلك بحضور الشيخ عطية سالم الوكيل الشرعي للمنطقة، وصالح ميكائيل القائم بعمل مدير إدارة الامتحانات.

وقدم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، الشكر لأولياء أمور الطلاب، على جهودهم في رعاية أبنائهم وتوفير الجو المناسب لتفوقهم، مؤكدًا أن تربية وتعليم أبنائهم هو أفضل استثمار لبناء مستقبل هذا الوطن ورفعته.

ومن جانبه أوضح الشيخ عطية سالم، الوكيل الشرعي للمنطقة، أن النتائج متاحة بالمعاهد اعتبارًا من غد الأحد، ويمكن للطلاب الاطلاع على بيان درجات المواد الدراسية، لافتًا إلى أنه تم فتح باب التظلمات على نتائج الشهادتين الابتدائية، والإعدادية اعتباراً من اليوم السبت ولمدة أسبوعين.