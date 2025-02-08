اليوم السابع
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رئيس الطائفة الإنجيلية ينعى رائدة خدمة رعاية المسنين بسنودس النيل الإنجيلي

السبت، 08 فبراير 2025 04:25 م
رئيس الطائفة الإنجيلية ينعى رائدة خدمة رعاية المسنين بسنودس النيل الإنجيلي نوال نصيف رائدة خدمة رعاية المسنين بسنودس
كتب: محمد الأحمدى

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ببالغ الحزن والأسى، ينعي الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، السيدة الفاضلة نوال نصيف إسكندر، عضو مؤسس مركز خدمات المسنين لسنودس النيل الإنجيلي، ورئيس مجلس إدارته سابقًا.

وكرّست الراحلة حياتها لخدمة المجتمع وأسهمت بدور رائد في مجال رعاية المسنين، مقدمة نموذجًا مضيئًا في العطاء والمحبة والتفاني في العمل الاجتماعي والروحي. كانت مسيرتها حافلة بالخدمة، حيث لم تدخر جهدًا في دعم كبار السن وتقديم الرعاية لهم بروح مملوءة بالرحمة والإيمان، فتركت أثرًا طيبًا في حياة الكثيرين، وستظل ذكراها العطرة محفورة في قلوب محبيها.

واختتم الكنيسة بيانها : نصلي أن تكون تعزيات السماء مع العائلة، وأحبائها، وجميع أعضاء الجمعية، وكل من تأثر بخدمتها المباركة.

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