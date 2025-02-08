حملة لرفع كفاءة الحدائق العامة بحى شرق المنصورة اليوم.. صور

الدقهلية - سارة الباز

كلف المهندس جمال السعيد، مدير حدائق حى شرق المنصورة، اليوم السبت، بقيام حملة للعمل المستمر على مدار اليوم، لرفع كفاءة، وتطوير حدائق نطاق الحي؛ للحفاظ على المظهر الحضارى اللائق بنطاق الحى، ومازال العمل مستمرا باستكمال أعمال قص وتقليم الأشجار بشارع الغربلة، ورفع ناتج القص على جرار الحى اليوم.

وأكد أمين على استمرار متابعته الشخصية يوميا لتنفيذ خطة رفع كفاءة الشوارع والميادين بنطاق الحى، ومتابعة النشاط اليومى المستمر، ومتابعة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة، وذلك بهدف تحقيق إرضاء المواطنين بنطاق الحى.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات محمد أمين، رئيس حى شرق المنصورة لأعمال رفع كفاءة وتطوير حدائق نطاق الحي؛ للحفاظ على المظهر الحضارى اللائق وتحسين البيئة المحيطة لإرضاء المواطنين.



رفع المخلفات على الجرارات



جانب من الحملة



رفع كفاءة الحدائق