اليوم السابع
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حى شرق المنصورة يشكل لجنة لتقنين أوضاع شركات السياحة

الإثنين، 03 فبراير 2025 02:48 م
حى شرق المنصورة يشكل لجنة لتقنين أوضاع شركات السياحة جانب من الاجتماع
الدقهلية - سارة الباز

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عقد محمد أمين، رئيس حى شرق المنصورة، اليوم الإثنين، لقاءا بمشاركة طارق جاد، نائب رئيس الحي، رشا حاتم، مديرة الإدارة الهندسية، وليد أمير، مدير الشئون القانونية، والدكتورة سيادة عبدالحميد، مدير أملاك الدولة بالمحافظة، المهندس مصطفى أحمد خليفة بمديرية الإسكان، والمهندس مصطفى محمد، رئيس الأقسام بمديرية المساحة، المهندس أحمد عبد المنعم الشناوى، رئيس قسم الضرائب العقارية.

وتمت مناقشة موضوع تقنين أوضاع شركات السياحة، حيث أفاد رئيس الحى بنزول لجنة من الإيرادات والشئون القانونية إلى أرض الواقع لتقيم الكيانات الموجودة، ويقدر إيجار على الكيان الموجود والأرض والسمعة التجارية، ويتم بالاسترشاد بالتقدير السابق.

وتم أخذ الرأى النهائى من أعضاء اللجنة، وتم الاتفاق على المبلغ المحدد، وترك الأمر للمستشار القانونى لإبدأء الرأى، ومعرفة المديونية السابقة من عدمه.







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حى شرق المنصورة






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