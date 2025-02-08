جامعة المنصورة الجديدة تشارك بالمهرجان الرياضى الرابع للأسر الطلابية بالجامعات

الدقهلية -محمد الحبشى

شاركت جامعة المنصورة الجديدة في المهرجان الرياضي الرابع للأسر الطلابية بالجامعات المصرية، وذلك في إطار دعم الأنشطة الطلابية وتعزيز روح التنافس الرياضي بين الجامعات، والذي استضافته جامعة كفر الشيخ خلال الفترة من 5 إلى 8 فبراير 2025، بتنظيم مشترك بين وزارة الشباب والرياضة والإدارة المركزية للتنمية الرياضية، وجامعة كفر الشيخ.

أقيم المهرجان تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اللواء الدكتور علاء عبد العاطي محافظ كفرالشيخ، الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ.



شارك في المهرجان وفد متميز من جامعة المنصورة الجديدة، برعاية الدكتور معوض محمد الخولي رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور ناجي العزاوي مدير رعاية الشباب، الدكتور هيثم بهجت عمار، وكابتن ياسمين محسن

وكرّمت جامعة كفر الشيخ الدكتور معوض محمد الخولي بمنحه درع التميز، تقديرًا لجهوده المثمرة وحضوره الفعّال والمتميز خلال المهرجان، مما يعكس دوره الرائد في دعم الأنشطة الرياضية والطلابية وتعزيز روح المنافسة بين الطلاب.

شارك في المهرجان 19 جامعة حكومية وخاصة من الجامعات المصرية، يشتمل المهرجان علي أنشطة ومسابقات في العاب (تنس الطاولة "بنين – بنات"- كرة القدم للخماسي "بنين"- كرة طائرة – ثلاثي كرة السلة "بنين – بنات") بالإضافة الي أنشطة والعاب ترفيهية وترويحية للممارسة العامة لجميع الطلاب, علي ان يتم تقديم جوائز ودروع وشهادات تقدير للفائزين والمشاركين.

وأشادت الجهات المنظمة بالأداء المتميز لوفد جامعة المنصورة الجديدة، حيث تم تكريم الجامعة بـدرع المشاركة، كما تم توزيع الميداليات وشهادات الشكر والتقدير على أعضاء الوفد تقديرًا لجهودهم وأدائهم الرياضي الراقي.



تعكس هذه المشاركة حرص جامعة المنصورة الجديدة على دعم الأنشطة الطلابية، وتعزيز التفوق الرياضي لطلابها، بما يتماشى مع رؤيتها في إعداد جيل قادر على المنافسة والإبداع في مختلف المجالات.

يهدف المهرجان إلى توثيق التعاون بين طلاب الجامعات المختلفة، ورفع الكفاءة البدنية، وزيادة ممارسة النشاط الرياضي، لتخريج شباب قادر على تحمل المسؤولية.



تكريم الدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة



طلاب جامعة المنصورة الجديدة المشاركين بالمهرجان



مشاركة جامعة المنصورة الجديدة في المهرجان الرابع للأسر الطلابية