جامعة أسيوط تنهى استعداداتها لبدء الفصل الدراسى الثانى 2024 /2025

أسيوط-هيثم البدرى

تابع الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، استعدادات الجامعة لبدء العملية التعليمية بالفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2024-2025، طبقًا للخطة الزمنية المقررة من المجلس الأعلى للجامعات، حيث تستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا، وتنتهى الخميس 29 مايو 2025، وتجُرى امتحانات الفصل الدراسى الثانى خلال شهر يونيو 2025، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.

واطمأن الدكتور المنشاوي؛ على إنتهاء الكليات من كافة الاستعدادات والتجهيزات، بالقاعات والمعامل، وإعلان الجداول الدراسية للفصل الدراسي الثاني بمختلف الكليات والانتهاء من توزيع المحاضرات، كما تم توجيه إدارات الكليات بالانتهاء من أعمال رصد ومراجعة نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول، وإعلانها في أقرب وقت ممكن.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ أن الفصل الدراسي الثاني يشهد بداية قوية لأنشطة وفعاليات طلابية متعددة ومميزة؛ تسهم في تنمية الوعي لدى الطلاب، وتطوير قدراتهم وخبراتهم، حيث تشهد الجامعة يوم الإثنين المقبل الموافق 10 من فبراير انطلاق أعمال: ملتقى قادة اتحادات الجمهورية الجديدة مصر 2030، والذي ينظمه اتحاد طلاب الجامعة، وأسرة طلاب من أجل مصر، وإدارة الاتحادات الطلابية بالإدارة العامة لرعاية الطلاب، كما تستضيف الجامعة الدكتور نظير عياد مفتى الديار المصرية في ندوة بعنوان " العلم وأثره في بناء الوعى" وذلك ضمن فعاليات الملتقى.

ومن جانبه؛ أشار الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب؛ إلى انتهاء الجامعة من أعمال الصيانة للمدن الجامعية، وإتمام جاهزيتها؛ لاستقبال الطلاب المغتربين من المحافظات، وإتمام التجهيزات اللازمة، والمدرجات، وقاعات الدراسة، والمعامل، والمراجعة للكفاءة الإنشائية؛ للمنشآت الجامعية؛ ضمان توفير بيئة تعليمية آمنة لهم.

