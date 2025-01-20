رئيس جامعة أسيوط يُعلن إدراج "المتحف التعليمي للفونا المصرية" بهيئة تنشيط السياحة

أسيوط-هيثم البدرى

أعلن الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط؛ إدراج "المتحف التعليمي للفونا المصرية" التابع لقسم الحيوان والحشرات؛ بكلية العلوم بالجامعة في "دليل مصر السياحي"، الصادر عن الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي- وزراة السياحة والآثار؛ ليكون من ضمن الوجهات السياحية للرحلات والوفود العلمية، وجزء مهم من السياحة العلمية الداخلية بمحافظة أسيوط.

واستقبل الدكتور أحمد المنشاوي؛ اليوم، بمكتبه، الدكتور سمير عبد التواب حمدة، مدير الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بأسيوط، و شريف عوض بالعلاقات العامة بالهيئة، لتسليمه دليل مصر السياحي الصادر عن الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي- وزارة السياحة والآثار؛ بحضور سحر جمال مدير مكتب مصر للسياحة بالجامعة، وعضو المكتب الفني، وذلك في إطار التعاون القائم بين الجامعة والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي؛ بما يُسهم في تنشيط السياحة الداخلية بالمحافظة، وتنمية الوعي السياحي، والأثري للمجتمع الأسيوطي، والتعريف بالمقومات السياحية التاريخية والعلمية التي تضمها الجامعة.

ووجه الدكتور أحمد المنشاوي ، الشكر للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، لإدراجها للمتحف التعليمي للفونا المصرية، في دليلها السياحي، مثمنًا جهودها في نشر الوعي السياحي، بأهم المعالم العلمية والتعليمية والثقافية، مهنئأ أسرة كلية العلوم على هذا الحدث المهم؛ والذي يعكس ما تضّمه جامعة أسيوط من مقومات تعليمية، وبحثية، وثقافية، والتي تعد مرجعًا أساسيًا؛ للباحثين والمهتمين، بنشر واكتساب المعرفة في جميع مجالات العلوم، ومقصدًا للزوار من الطلاب في جميع مراحل التعليم المختلفة.

وأوضح الدكتور المنشاوي؛ أن "المتحف التعليمي للفونا المصرية" يعد نافذة علمية، وتعليمية، وبحثية، وتاريخية متميزة، ويحتوي على الكائنات الحية التي تعيش داخل مصر، سواء بحرية أو برية، حيث يضم المتحف حوالي (3000) عينة حيوانية، من الكائنات البحرية، والمراجين، والكائنات اللافقارية، والثدييات، والأسماك المختلفة الأحجام والفصائل، والزواحف، والطيور المحنطة، كما يضم المتحف مكتبة إلكترونية تضم أكثر من (250) فيلما علميا، وحوالي (34) لوحة تعليمية، للكائنات الحية.

ومن جانبه؛ أعرب الدكتور سمير عبدالتواب مدير الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بأسيوط تقديره للتعاون القائم بين جامعة أسيوط، وفرع الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بأسيوط، مشيدًا بعراقة جامعة أسيوط والتى تمتلك إمكانيات علمية، ووحدات بحثية رائدة، وقامات علمية مُتميزة، أسهمت في احتلال الجامعة مكانة مرموقة في الأوساط المحلية، والدولية، مثمنًا جهود إدارة الجامعة فى الحفاظ على المقتنيات العلمية، والقطع النادرة التي يضمها المتحف التعليمي للفونا المصرية.

ويفتح المتحف أبوابه؛ للزيارات التعليمية من داخل الجامعة وخارجها، وذلك تحت إشراف؛ الدكتور عبدالحميد أبوسحلي عميد الكلية، والدكتورة منى محمد عطيه رئيس قسم الحيوان والحشرات، والدكتور أحمد حامد عبدالله مدير المتحف.