ثقافة المنوفية: تنظيم 33 نشاطا ثقافيا خلال شهر فبراير والاستعداد لشهر رمضان

المنوفية - محمد فتحى

يعد قطاع الثقافة من القطاعات العامة بمحافظة المنوفية، وذلك في ضوء الخطة الاستراتيجية الشاملة للدولة المصرية للنهوض بقطاع الثقافة والفنون من خلال تنظيم العديد من الأنشطة والفعاليات الثقافية، والتي تساهم في بناء شخصية ووعي الإنسان المصري وذلك ضمن أهداف الدولة نحو بناء الجمهورية الجديدة .

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، أنه سيتم تنفيذ 33 نشاط ثقافى وفنى متنوع بمختلف المواقع الثقافية بنطاق المراكز والمدن خلال شهر فبراير 2025 .

وأوضح أحمد فوزى مدير عام ثقافة المنوفية، أنه تنفيذا لتوجيهات المحافظ، فقد تم التنسيق مع الجهات المعنية لتقديم حزمة من البرامج الثقافية والفنية المتنوعة وعدد من الندوات الثقافية والأدبية وأمسيات فكرية وإبداعية بهدف إثراء الوجدان الثقافي ، ومن أبرزها محاضرة بعنوان " إتقان العمل وأثره علي التنمية " وأخرى بعنوان "حب الأوطان غريزة " ببيت ثقافة بركة السبع ، وحفل موسيقي عربية لفرقة المنوفية بقصر ثقافة شبين الكوم ، وندوة بعنوان " فضائل شهر شعبان والاستعداد لشهر رمضان" ومحاضرة بعنوان " دور وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي في التوعية" ببيت ثقافة تلا، ومحاضرة بعنوان " الشباب ورؤية 2030 الفرص والمسؤوليات" ببيت ثقافة منوف، وغيرها من الندوات والمحاضرات الهامة التي تهدف إلى زيادة الوعى لدى الشباب والنشء لإكسابهم الخبرات والمعلومات المهمة .

وأضاف محافظ المنوفية حرصه واهتمامه بالنهوض بقطاع الثقافة والفنون كونهم أحد أدوات القوى الناعمة التي تشكل ضمير الإنسان المصري، مؤكدا أنه لا يدخر جهداً في تقديم الدعم والتيسيرات اللازمة لكافة الفعاليات الثقافية والفنية .

وتابع ابو ليمون، على تواصل مشروع "المواجهة والتجوال" فعالياته الثقافية ضمن المبادرات التي تنظمها وزارة الثقافة بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة ووزارة الدفاع ووزارة الشباب والرياضة ومحافظه المنوفية، وقيادات قوات التحالف الشعبي بالمحافظة ، لمكافحة الفكر المتطرف لتوسيع نطاق وصول الفنون والثقافة وتوفير تجربة مسرحية مميزة للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.



ويتم تنفيذ خطه متكاملة لعروض فنيه ومسرحيه بمراكز شبين الكوم وأشمون والشهداء خلال خلال شهر فبراير الجاري ضمن مشروع مسرح"المواجهة والتجوال"، وستعرض أوبريت "الليلة الكبيرة"، إخراج صلاح السقا تأليف صلاح جاهين وألحان سيد مكاوي بمراكز المحافظة المختلفة .

يذكر أن عروض "مسرح المواجهة والتجوال" يسعى إلى تقديم أعمال فنية متميزة تسلط الضوء على قضايا مجتمعية، وتحفيز النقاش الثقافي بين الجماهير وقد تمكن المشروع من الوصول إلى جمهور متنوع، مما يعزز من أهمية الثقافة والفنون في بناء المجتمع، ويمثل هذا المشروع خطوة هامة نحو تحقيق العدالة الثقافية في مصر، ويعكس التزام الدولة بترسيخ الفنون كجزء لا يتجزأ من الهوية الثقافية المصرية.