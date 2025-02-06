محافظ المنوفية يدشن مدرسة مصر المتكاملة للغات باستثمارات 40 مليون جنيه

المنوفية - محمد فتحى

دشن اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بدء أعمال حفر إنشاءات مدرسة مصر المتكاملة للغات الجديدة بنطاق حى غرب شبين الكوم باستثمارات 40 مليون جنيه على مساحة 2490م2 بإجمالى 28 فصلا دراسيا تشمل مرحلة رياض الأطفال حتى مرحلة الثانوى تنفيذ الهيئة العامة للأبنية التعليمية، وذلك فى إطار خطة ودعم المحافظة للمنظومة التعليمية والمساهمة فى تقليل الكثافة الطلابية والنزول بالسن واستيعاب أكبر عدد من الطلاب، جاء ذلك بحضور طارق أبو حطب رئيس حى غرب شبين الكوم، المهندسة وفاء صبحى مدير عام هيئة الأبنية التعليمية، المهندس شعبان الشبراوى مدير مديرية الطرق.

وأوضح محافظ المنوفية، أن العام الدراسى الجديد سيشهد دخول مدرستين تجريبى رسمى لغات جدد بشبين الكوم، بالإضافة إلى أنه جارى العمل على قدم وساق فى بدء الأعمال الإنشائية للمدرسة التجريبية المتكاملة للغات بقرية البتانون بما يساهم فى إتاحة الفرصة أمام أولياء الأمور لإلحاق أبنائهم بهذا النوع من التعليم وتقديم خدمة تعليمية متميزة، كون قطاع التعليم يقع على رأس أولويات منظومة العمل وأحد الركائز الأساسية للبناء الإنسان، موجهًا بتضافر الجهود والمتابعة المستمرة للانتهاء منها وفق التوقيتات الزمنية المحددة.



وفى إطار المتابعة الميدانية المستمرة لعدد من المشروعات التنموية والخدمية والوقوف على حجم الأعمال ونسب التنفيذ على أرض الواقع والاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة، تابع محافظ المنوفية أعمال تطوير ورفع كفاءة قطاع جديد من كورنيش شبين الكوم القديم ونسب وحجم الأعمال المنفذة والتى تتضمن مقاعد رخام مضيئة ونخيل وأعمدة ديكوريه حديثة وإنترلوك وحديد كريتال وتجليد الحجر الهاشمى، واطلع بنفسه على مقترح لتطوير المنطقة أسفل نزلة الكوبرى العلوى الجديدة للارتقاء بمستوى الخدمات، موجهًا بتسريع وتيرة العمل والمتابعة الميدانية المستمرة وتذليل كافة العقبات أمام الشركات المنفذة للانتهاء منه، مشيرًا إلى الاستمرار فى تنفيذ وتطوير كافة الميادين والحدائق العامة بالمحافظة لخلق متنزه جمالى للمواطنين والارتقاء بالمظهر العام.



هذا وتفقد محافظ المنوفية أعمال فرد طبقة الأساس بشارع مصطفى النجار ضمن أعمال الرصف المتكاملة الجارى تنفيذها بتكلفة 8 مليون و 600 ألف جنيه، تنفيذ مديرية الطرق وذلك ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى 2024/2025 لحى غرب شبين الكوم، وأشار مدير مديرية الطرق أنه جارى الانتهاء من وضع الطبقة السطحية للرصف بشارع جاد، بالإضافة إلى تشغيل طبقة الأساس بمتفرعات شارع جمال عبد الناصر وتركيب مواسير بلاعات مياه الأمطار بمربع مساكن النجدة بشبين الكوم تمهيدا للرصف، مؤكدًا أن العمل جارى على قدم وساق فى تنفيذ مشروعات قطاع الرصف بكافة مراكز ومدن المحافظة وذلك فى إطار جهود الدولة لتحسين شبكة الطرق الرئيسية والفرعية لتسهيل الحركة المرورية للمواطنين.