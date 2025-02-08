تخفيفا للتزاحم.. تطوير مجمع مواقف قنا لخدمة مليون و800 ألف مواطن.. صور

قنا صابر سعيد

مشروعات خدمية هدفها خدمة المواطن والتخفيف عن كاهله في محافظة قنا، وبدأت المحافظة في إنشاء عدد من المواقف الجديدة والتي تساهم في زيادة عدد السيارات وجعل الأماكن أكثر حيوية، لاسيما التي يتردد إليها المواطنين، وكذلك تساهم في تخفيف التزاحم على المدن وتيسير حركة السير.

وأنهت المحافظة أعمال مجمع مواقف مدينة نقادة بمنطقة نقادة الجديدة والذي سيتم افتتاحه قريبها لاستقبال الأهالي بعدد كبير من السيارات، بالإضافة إلى استمرار أعمال السوق الحضاري بمجمع مواقف قنا والذي يحتوي علي عدد من المحلات والخدمات في مكان واحد لخدمة مجمعات المواقف المختلفة.



ففي مركز الوقف يجري إنشاء مجمع مواقف سيارات الأجرة على مساحة 4200 متر مربع ويستوعب 60 سيارة أجرة، ويضم المجمع مكتبًا إداريًا، مصلى، ودورات مياه مخصصة للرجال والسيدات، بهدف القضاء على المواقف العشوائية، و تقليل الازدحام داخل المدينة، وتسهيل حركة المواطنين بين المراكز، مع الحفاظ على الوجه الجمالي والحضاري للمدينة

بالإضافة إلي مشروع سوق الخضروات والفاكهة الجديد الجاري إنشاؤه بمركز الوقف، والذي يمتد على مساحة 4200 متر مربع، ويضم 30 وحدة بيع بتكلفة إجمالية بلغت 2.6 مليون جنيه، وذلك في إطار جهود القضاء على الأسواق العشوائية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير الخدمات والمرافق العامة، مع استغلال المواقع غير المستغلة بشكل أمثل.

وفي مدينة قنا يجري إنشاء مشروع تطوير مجمع المواقف بمدينة قنا مقام علي مساحة 28000م، يضم عدة مواقف تربط مدينة قنا بجميع المراكز والمحافظات المجاورة، وتشمل أعمال التطوير تنفيذ تندات، ومظلات، وتركيب كاميرات مراقبة، ووحدة خدمات للسيارات، ودورات للمياه، و استراحة للمواطنين، ومنطقه خدمات متكاملة، بحجم استثمارات بلغ 25 مليون جنيه، و سيخدم ما يقرب من مليون و800 ألف مواطن بمحافظة قنا.

ويستمر العمل في إنشاء السوق الحضاري بمنطقة مجمع المواقف بمدينة قنا، بتمويل من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، ويضم 149 محلاً تجارياً، بالإضافة إلى كافيتيريا، ومبنى إداري، ومسجد، وساحة انتظار للسيارات، بتكلفة مالية تُقدر بـ20 مليون جنيه، وفور الانتهاء من تنفيذ السوق الحضاري، سيتم نقل الباعة من الأسواق العشوائية الحالية إلى السوق الجديد، بهدف تحسين المظهر الحضاري لشوارع المدينة وتقليل الازدحام بها، وتأتي أهمية إنشاء الأسواق الحضارية كبديل للأسواق العشوائية، لما لها من دور في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وإضفاء مظهر جمالي وحضاري على المحافظة، إلى جانب توفير فرص عمل حقيقية للشباب وتعزيز ثقافة العمل الحر.

وفي نقادة تم الانتهاء من مشروع الموقف الجديد بمدينة نقادة، بطاقة استيعابية 100 سيارة، ويستهدف تيسير خدمة النقل الجماعي الداخلي للمواطنين، والقضاء على ظاهرة الوقوف العشوائي للسيارات و إعادة الانضباط وتحقيق السيولة المرورية المطلوبة بكافة شوارع مدينة نقادة.



أعمال مجمع مواقف



السوق الحضاري بقنا



مجمع مواقف الوقف



مجمع مواقف بقنا