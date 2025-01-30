اليوم السابع
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نائب محافظ قنا يناقش مستجدات القطاع الصحى ويتفقد مشروع إنشاء مستشفى الرمد

الخميس، 30 يناير 2025 04:17 م
نائب محافظ قنا يناقش مستجدات القطاع الصحى ويتفقد مشروع إنشاء مستشفى الرمد جانب من المناقشة
قنا صابر سعيد

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عقد الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، اجتماعًا مع قيادات مديرية الصحة والسكان، لمتابعة آخر المستجدات واحتياجات المستشفيات العامة والمركزية بالمحافظة.

حضر الاجتماع الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة، والدكتورة سمر عاطف، وكيل مديرية الصحة، والدكتورة سلمى القاضي، مدير المكتب الفني بالمديرية.

ناقش الاجتماع، عددًا من الملفات الصحية المهمة، من بينها موقف مستشفيات قوص الجديدة ونقادة المركزى، ومبنى الطوارئ بمستشفى قنا العام، بالإضافة إلى مشروعي إنشاء مستشفى أبو تشت ومستشفى دشنا المركزى.

واستعراض، أوضاع الوحدات الصحية القديمة، البالغ عددها 34 وحدة، حيث تم تسليم 7 وحدات بالفعل، ومن المقرر تسليم 4 وحدات أخرى خلال الأسبوع المقبل.

وشدد نائب محافظ قنا على ضرورة الإسراع في تسليم الوحدات الـ23 المتبقية، مع التأكيد على أهمية دعم القوافل الطبية وتعزيز مبادرات الصحة العامة، بهدف تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وعقب الاجتماع، تفقد نائب المحافظ، ووكيل وزارة الصحة والسكان، الأعمال الإنشائية لمشروع مستشفى عائشة مرزوق للرمد، بمرافقة ناجي صديق نوفل، ممثلًا عن عائلة مرزوق، وذلك للوقوف على سير العمل.







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