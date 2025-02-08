تحصين 17848 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية وتنظيم 160 ندوة وحملة توعوية بالفيوم

الفيوم رباب الجالي

قال الدكتور مصطفى رمضان عبد السميع، مدير مديرية الطب البيطري بالفيوم، إن المديرية قامت بالعديد من الأنشطة والفعاليات المختلفة خلال شهر يناير الماضي، حيث قامت إدارة المجازر والصحة العامة بتوقيع الكشف على اللحوم والدواجن داخل المنشآت الحكومية بالمحافظة بإجمالي 12859 كجم من اللحوم والدواجن، وقامت إدارة الرعاية والعلاج بتوقيع الكشف الطبي البيطري على عدد 5602 حيوان، كما قامت إدارة الخدمات بإجراءات التأمين لعدد 1860 حيواناً، وتسجيل وترقيم 3332 حيواناً، واستخراج 5819 بطاقة حيوان.

واستمرت إدارة الطب الوقائي في تحصين الماشية ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، وبلغ إجمالي عدد رؤوس الماشية التي تم تحصينها 17848 حيواناً، بواقع تحصين عدد 8073 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية، وتحصين عدد 9775 رأس ماشية ضد حمى الوادي المتصدع، كما تم تحصين عدد 22900 رأس ماشية ضد مرض الجلد العقدي، وتحصين عدد 5957 من الأغنام والماعز ضد مرض جدري الضأن.

وأضاف، أن إدارة الدواجن قامت بعلاج عدد 24960 طائراً، وتحصين عدد 59742 طائراً، وقامت إدارة الإرشاد، بالتعاون مع الوحدات المحلية، والجمعيات الزراعية، ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، بتنظيم 160 ندوة، والعديد من حملات التوعية والإرشاد للمواطنين حول أهمية تحصين وتسجيل وترقيم الماشية، وكيفية تربية الحيوانات ورعايتها.

وتنفيذاً لتوجيهات محافظ الفيوم، شنت مديرية الطب البيطري حملات مكثفة على منافذ بيع اللحوم والدواجن للتأكد من مطابقتها للاشتراطات الصحية، وتمكنت إدارة المجازر والصحة العامة من ضبط 4 طن و28 كجم من اللحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم التحفظ علي المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، كما تم توقيع الكشف على اللحوم والدواجن الواردة للمحافظة في سيارات متنقلة، إضافة إلى مذبوحات الحيوانات الكبيرة التي بلغت عدد 2215 رأس ماشية، ومذبوحات الدواجن التي بلغت 16400 طائراً.