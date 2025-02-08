بعد إعلانها بنسبة نجاح 42%.. محافظ أسيوط: نتيجة الإعدادية لن تتكرر مرة أخرى

أسيوط-هيثم البدرى

محافظ أسيوط: سأشرف بنفسي علي مجموعات تقوية مجانية لطلاب الشهادة الإعدادية بجميع المدارس

قال اللواء هشام ابو النصر محافظ اسيوط، في تصريحات خاصة، إن تعليم أبنائنا مسئولية مشتركة بين المدرسة وأولياء الأمور في المنازل، ولابد أن تكون نسب النجاح حقيقية بعيدا عن الغش، أو أي أمور أخري، وأن هذه المسئولية تتعلق بنا جميعا حتي يكون هناك جيل متعلم قادر علي قيادة هذا الوطن مستقبلا.

وأضاف أبو النصر، أن نتيجة الشهادة الإعدادية في نهاية هذا العام بإذن الله لن تكون بهذه النتيجة، ولن تتكرر لأنه ستكون هناك خطة متكاملة بالتنسيق مع مسئولي التربية والتعليم لرفع مستوى الطلاب وتحسين جودة التعليم بالمدارس بشتي الطرق، وسيتم محاسبة المقصرين وسوف يقوم بالإشراف بنفسه علي كل المدارس طيلة الفصل الدراسي الثاني حتي يكون هناك تغيير حقيقي في نتيجة الشهادة الإعدادية.

ووجه اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، مسئولي التعليم ببدء تنفيذ مجموعات تقوية مجانية لطلاب الشهادة الإعدادية في جميع مدارس المحافظة، وذلك تزامناً مع بدء العام الدراسي الجديد، في إطار حرص المحافظة على دعم العملية التعليمية وتحقيق التفوق الدراسي لجميع الطلاب.

وأكد محافظ أسيوط أن هذه المجموعات تأتي في إطار الاهتمام بتوفير فرص تعليمية متكافئة لجميع الطلاب، وخاصة طلاب الشهادة الإعدادية، لضمان تحسين مستواهم العلمي والاستعداد الجيد للامتحانات النهائية لافتاً إلى أن هذه المجموعات ستشمل جميع المواد الدراسية من خلال معلمين متخصصين في كل مادة، بما يساهم في تعزيز قدرات الطلاب في المواد الدراسية المختلفة.

وأشار المحافظ إلى أهمية هذه الخطوة في رفع مستوى التعليم بجميع أنحاء المحافظة وتوفير فرص متساوية لجميع الطلاب بمختلف المناطق، بما يعزز فرصهم في تحقيق التفوق الدراسي مطالباً بأن تكون هذه المجموعات مفتوحة لجميع الطلاب، وبلا أعباء مالية، حرصاً على تخفيف الضغط المادي عن الأسر.

وأشاد أبوالنصر بدور المعلمين في دعم العملية التعليمية، وحثهم على الإهتمام بالطلاب وتوفير بيئة تعليمية جيدة تشجع على التحصيل الدراسي، مؤكداً أن هذا الإجراء يأتي ضمن خطط المحافظة لتطوير التعليم وتحقيق رؤية مصر 2030، في النهوض بالمنظومة التعليمية

من جانبه، أوضح محمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، أنه سيتم تنظيم المجموعات في مختلف المدارس على مستوى المحافظة، وتستهدف طلاب الشهادة الإعدادية حيث سيتم تقديم هذه المجموعات خلال أوقات الفراغ، لافتاً إلى أن هذه المبادرة تتيح للطلاب فرصة للاستفادة من دروس إضافية في جو من التعاون بين الطلاب والمعلمين.

وكان اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، قد اعتمد نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2024 /2025 بنسبة نجاح بلغت 42.22% لكل من الطلاب النظاميين والمنازل، وبنسبة بلغت 73.8% للإعدادية المهنية.