بداية جديدة.. إدارة النشء بشباب الأقصر تنظم ندوات عن محاربة الإسلام للعنف

الأقصر – أحمد مرعى

نظمت إدارة تنمية النشء بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، بالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية النشء بوزارة الشباب والرياضة والإدارة العامة للموهوبين بالتعاون مع الأزهر الشريف، فعاليات اللقاء الأول لشهر فبراير 2025 في برنامج الرواق الأزهري للطفل بمركز شباب نجع الخطباء، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة إيمان عثمان مدير عام إدارة الموهوبين بالإدارة المركزية لتنمية النشء، والدكتور طاهر كرار مسؤول الرواق بالإدارة المركزية لتنمية النشء.

ويقول صلاح رشوان مدير عام الشباب والرياضة بالأقصر، إنه تم تنظيم فعاليات ندوة عن محاربة الإسلام للعنف وطرق علاجه، حيث أدار اللقاء الشيخ أمين عبد الستار الصادق مدير إدارة الدعوة بمنطقة وعظ الأقصر، مؤكداً على أن الرواق الأزهرى يهدف من خلال سلسلة اللقاءات، إلى إعادة الشباب لتعاليم الدين الإسلامي الحنيف، وتحصينهم من الأفكار الهدامة، وتصحيح المفاهيم الدينية، وتبصير النشء نحو الطريق الصحيح، وتوجيه النشئ بالأفكار السليمة، وذلك تحت إشراف الدكتور محمد عبدالوهاب وكيل المديرية للرياضة، ومروة محمد أحمد مدير إدارة تنمية النشء، وعمر حرز الله مدير إدارة شباب الأقصر، وأمل أحمد المهدي منسقة المشروع بإدارة الطلائع.

فيما نظمت إدارة تمكين الشباب بمديرية الشباب والرياضة بالأقصر، دورة تدريبية في التكنولوجيا بمركز شباب الرضوانية، حيث أدار الندوة محمود حنفي مدرب تكنولوجى بوحدة طور وغير، ويهدف التدريب الى رفع كفاءة المستوى التكنولوجي لأعضاء مراكز الشباب وزيادة المهارات التكنولوجية، واستخدامها بحياتهم العملية، ويهدف أيضا الى رفع كفاءة الشباب على العمل التكنولوجي، كما أن البرنامج التدريبي يضم تدريبات كثيرة منها: (windows - word - PowerPoint - Excel - Access )، وبلغ عدد المتدربين 20 من الشباب والفتيات، وذلك تحت إشراف الدكتور محمد عبدالوهاب وكيل المديرية للرياضة، وجيهان عبداللطيف مدير إدارة تمكين الشباب، وفريق عمل الادارة وفريق عمل مركز شباب الرضوانية.