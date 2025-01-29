"رياضة الأقصر" تنظم دورة للشباب بمجال صناعة الأركت وفانوس شهر رمضان.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، فعاليات دورية تدريبية حرفية في مجال صناعة الأركت وفانوس شهر رمضان المبارك، وذلك داخل مركز شباب المدامود قبلي بالزينية، وضمن مبادرة بداية جديدة لتنمية بناء الإنسان وبرنامج "علمني حرفة" والذي يقام للعام الثالث على التوالي.

وفى هذا الصدد أقدمت إدارة تمكين الشباب بمديرية الشباب والرياضة بالأقصر، على تنفيذ دورة تدريبية حرفية في مجال صناعة الأركت بمركز شباب المدامود قبلي بالزينية، وقام بالتدريب عبد اللطيف البغدادي، حيث يأتي ذلك في ظل اهتمام وزارة الشباب والرياضة بتنمية المهارات الحرفية لدى الشباب، وتعليمهم حرفة يدوية تساعدهم على الخروج لسوق العمل، وإقامة ورش عمل تساهم في رفع وتنمية القدرات الإبداعية والابتكارية لدى الشباب.

ومن جانبه أكد صلاح رشوان مدير عام الشباب والرياضة بالأقصر، إن وزارة الشباب والرياضة في صدد تنفيذ حزمة من التدريبات الحرفية التي تساعد في الحد من مشكلة البطالة، ونشر ثقافة العمل الحر للشباب والفتيات الاهتمام بنشر ثقافة العمل الحر وتدريب الشباب على المشروعات الصغيرة، وتزويدهم بالمهارات والخبرات اللازمة التي تمكنهم من تسويق منتجاتهم ليصبحوا رواد أعمال في المستقبل.



الشباب فى دورة للشباب بمجال صناعة الأركت وفانون شهر رمضان المبارك



دورة للشباب بمجال صناعة الأركت وفانون شهر رمضان المبارك



شباب ورياضة الأقصر تنظم دورة للشباب بمجال صناعة الأركت



فعاليات دورة للشباب بمجال صناعة الأركت وفانون شهر رمضان المبارك