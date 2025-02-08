اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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الملك الأردنى والرئيس العراقى يبحثان هاتفيا جهود تعزيز الأمن بالمنطقة

السبت، 08 فبراير 2025 03:00 ص
الملك الأردنى والرئيس العراقى يبحثان هاتفيا جهود تعزيز الأمن بالمنطقة العاهل الأردنى عبدالله الثانى
وكالات

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أكد المكتب الإعلامي للرئيس العراقي عبداللطيف رشيد عبر موقعه الإلكتروني أن الرئيس العراقي بحث هاتفيا مع العاهل الأردني عبدالله الثاني الجهود المبذولة لاحتواء التوترات في المنطقة.

وأضاف المكتب الإعلامي للرئيس العراقي عبر بيانه أن الجانبين أكدا على دعمهما الثابت لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، استنادا إلى قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي، لما يشكله من أساس لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.

وأشار البيان إلى أنه تم بحث ملف العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وأهمية التنسيق المشترك، بما يسهم في تحقيق المصالح العليا بين البلدين الشقيقين.







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