المرماح أبرز مظاهر احتفالات مولد عبد الرحيم القنائي بحضور الآلاف.. صور

قنا صابر سعيد

يقطع الخيالة عشرات الكيلو مترات من كل أماكن قنا للاستمتاع بأجواء المرماح الذي يقام في كل عام، وذلك تزامنا مع احتفالات مولد القنائي والتي تبدأ في أول شهر شعبان وحتى منتصف الشهر، ويشهد إقبال الآلاف من الزائرين عليه في أيامه المختلفة.

حكايات الخيالة وأنواعها المختلفة تحكي قصص عاشها بعضهم بمشاركة في عشرات وربما مئات الاحتفالات التي يكون فيها المرماح جزء لا يتجزأ من المظاهر التي تتخلله، وهنا في مكان فسيح يقرب من مسجد القتائي يقام أكبر مرماح تشهده المحافظة ويتابعه الآلاف على مدار 5 أيام مختلفة.

قال محمد الشريف، إن مرماح مولد القنائي له طابع خاص وذلك لمشاركة عدد كبير من الخيالة ذلك المرماح، وإقبال الزائرين على المسجد يجعل الإقبال على حلقات الفرسان كبيرة أيضا، فالمكان يتحول إلى جمهور مشاهد للمرماح.

وأوضح الشريف، أن موعد المرماح معلوم بالنسبة للخيالة في كل عام ويتم أيضا دعوة مسبقة للقادمين من خارج المحافظة، ويجيب أن يحترم الصغير الكبير والحرص على عدم إيذاء الآخر، واستخدام العصا في تحديد مكان جري الخيل حتى لا يتم التصادم مع الآخرين ثم يخرج الجميع مستمتعين لا فائز ولا خاسر.

وأضاف خالد محيي، أن من مظاهر الاحفتال تواجد الباعة والألعاب في مكان الاحتفال لمدة 15 يوما وأكثر وهو ما يمثل فرحة للأسر المحتفلة المترردين على المولد وكذلك يشتري الأهالي الحلوى من المولد ويستمتعون بمشاهدة المظاهر المختلفة، وتشهد الليلة الختامية للمولد حضور الآلاف.



مرماح مولد عبد الرحيم القنائي



خيال من مرماح القنائي



مرماح مولد القنائي



متابعة المحبين للخيل