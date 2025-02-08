فسحة وزيارة.. توافد الأهالي على مولد عبد الرحيم القنائي.. فيديو

قنا صابر سعيد

قدم اليوم السابع بثا مباشرا من استمرار توافد الزائرين على مولد عبد الرحيم القنائي، حيث تحتفل محافظة قنا بداية من شهر شعبان وحتى منتصف الشهر بمولد القنائي، مع تزايد إقبال الزوار للاستمتاع بالمظاهر المختلفة.

وشهد المولد أول أيام المرماح بالقرب من المسجد والذي يضم مئات الخيالة الوافدين من كل مكان سواء داخل المحافظة أو خارجها.

يذكر أن عبدالرحيم القناوي، الذي ينتهي نسبه للإمام الحسين بن علي بن أبى طالب، ولد في ترغاي من مقاطعة سبتة في المغرب الأقصى، في الأول من شعبان سنة 521 هجرية، وقدم لقنا بعد مطالبة الشيخ مجد الدين القشيري، إمام المسجد العمري بقوص عاصمة الصعيد في ذلك الوقت، له بالذهاب لقوص أثناء مقابلته في موسم الحج، ليرفع راية الإسلام وليعلم المسلمين أصول دينهم، وليجعل منهم دعاة للحق وجنودًا لدين الله، ويحتفل بمولده المواطنون في قنا، ليلة النصف من شعبان.