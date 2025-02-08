المديريات التعليمية تؤكد الاستعداد الكامل لاستقبال الطلاب بالترم الثانى

كتب محمود طه حسين

أكدت المديريات التعليمية والإدارات انتهاء كافة الإجراءات والاستعدادات والتجهيزات لاستقبال الطلاب بالفصول الدراسية بالفصل الدراسي الثاني، الذى انطلق اليوم فى عدة محافظات، وينتظم غداً الأحد فى جميع المدارس بأنحاء الجمهورية، موضحة أنه تم وضع جداول الحصص الدراسية وجداول الاشراف اليومى داخل المدارس وخطط للمتابعة اليومية، مشددة على أهمية متابعة تقييمات الطلاب والحضور اليومى لأعضاء هيئة التدريس والتلاميذ والتزام الجميع بخريطة الدراسة للفصل الدراسي الثاني.

جدير بالذكر أن الدراسة بدأت اليوم السبت فى عدة محافظات وتنتظم غدا الأحد فى جميع المدارس، وتتابع مديريات التربية والتعليم والإدارات حضور الطلاب فى أول يوم بالترم الثانى.

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى المديريات بالمتابعة الجادة لالتزام الطلاب، وجميع العاملين بالمدارس والإدارات، والمديريات بالحضور والانصراف في المواعيد المقررة، مع مراعاة مواعيد شهر رمضان المبارك.

وشددت على متابعة التزام المدارس بجداول الإشراف اليومي، وخاصة عند بدء اليوم الدراسي، والفسحة المدرسية وموعد انصراف الطلاب من المدرسة حفاظا على تأمين الطلاب وسلامتهم، ولا يسمح بخروج أي من العاملين بالمدرسة، إلا من خلال تصريح كتابي، وفي حالة الضرورة القصوى.



