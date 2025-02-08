الحمولة الزائدة وراء سقوط أسانسير مستشفى كفر الزيات بالمحافظ ونواب البرلمان

الغربية مصطفى عادل

كشف مصدر داخل مستشفى كفر الزيات العام بمحافظة الغربية، أن أسانسير المستشفى الخاص بالمرضى، والذي سقط بمحافظ الغربية اللواء أشرف الجندي وعدد من نواب البرلمان والشيوخ ممن كانوا معه خلال زيارته للمستشفى، اجريت له أعمال الصيانة أمس استعداداً للزيارة.

وأوضح المصدر أن حمولة الأسانسير5 أشخاص فقط، ولكن العدد المتواجد في الكابينه كان بداخله أكثر من العدد المسموح به وهم محافظ الغربية ومصور المحافظ والنائب حسام الخولي نائب رئيس حزب مستقبل وطن والنائب محمد عريبي عضو مجلس الشيوخ، ورجل الأعمال أحمد الباز، و2 آخرين، ويرجع السبب في سقوطه في الطابق الأرضي نتيجة لزيادة الحمولة، ترتب عليها هروب الفرامل وسقوط الكابينه لمسافة أكثر من 30 سم بعيداً عن مستواه

وأكد المصدر أن المحافظ ومرافقوه خرجوا سالمين ولم يحدث لهم أى إصابات، مؤكدا أن الواقعة خارجة عن الإرادة بسبب زيادة الحمولة فقط

وكانت قد شهدت مستشفي كفر الزيات العام بمحافظة الغربية، فقد السيطرة على اسانسير المستشفى أثناء تواجد محافظ الغربية وقيادات حزب مستقبل وطن بداخله ونزوله لمسافة أكثر من 30سم بعيداً عن باب الخروج، بسبب هروب الفرامل، وتم إخراج المحافظ ومرافقوه.

كان المحافظ وعدد من قيادات مستقبل وطن أبرزهم النائب حسام الخولي نائب رئيس الحزب، والنائب محمد عريبي عضو مجلس الشيوخ، وعدد من قيادات الحزب، قد استقلوا اسانسير المستشفي بعد الانتهاء من افتتاح قاعتي حضانات بالمستشفي تضم 8 حضانات، وأثناء نزول المحافظ ومرافقوه في الاسانسير للطابق الأرضي لم يتوقف الاسانسير في الطابق الأرضي وسقط في البدروم بعيداً عن الباب بمسافة أكثر من 30سم، وتم فتح الباب وإخراج المحافظ ومرافقوه وغادروا المستشفى.



