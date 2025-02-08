الأسرى الفلسطينيون المحررون يصلون إلى غزة وسط أجواء احتفالية

وكالات

وصل أكثر من 100 أسير فلسطيني محرر من سجون الاحتلال الإسرائيلى إلى قطاع غزة، اليوم السبت، عبر معبر كرم أبو سالم شرق مدينة رفح جنوبي القطاع، وذلك بعد ساعات من وصول أسرى آخرين محررين إلى رام الله في الضفة الغربية فى إطار المرحلة الأولى من اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار، حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

وتعد هذه الدفعة الخامسة من الأسرى الذين أفرجت عنهم إسرائيل، والتي شملت الإفراج عن 183 أسيرا، 42 منهم من الضفة، و3 مقدسيين، و138 من غزة، من بينهم 111 اعتقلوا بعد 7 أكتوبر 2023.

ونقل الأسرى المفرج عنهم في حافلتين برفقة فريق من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، عبر معبر كرم أبو سالم، إلى مستشفى "غزة الأوروبي" لإجراء فحوصات طبية، وقد أكد الهلال الأحمر الفلسطيني نقل 7 أسرى فلسطينيين محررين إلى المستشفيات، بسبب سوء أوضاعهم الصحية.

وكان في استقبال الأسرى الآلاف من الفلسطينيين الذين استقبلوهم بحرارة وزغاريد، وفور وصول الحافلات إلى القطاع عمت أجواء الفرح والاحتفالات بين الحشود التي رحبت بالمحررين.

من ناحيتها، قالت حركة (حماس) إن "ما ظهر من تردٍّ للحالة الصحية لأسرانا المحررين يكشف مجددا عن الحالة المأساوية التي عاشوها في سجون الاحتلال"، وأضافت أن "العالم يشهد الفرق الكبير بين التعامل الإنساني للمقاومة مع أسرى الاحتلال وتعامله القمعي مع أسرانا".

وحذرت الحركة "من استمرار عمليات التعذيب والقمع والتنكيل والإهمال الطبي" التي تُمارس بحق الأسرى الفلسطينيين، مجددة التأكيد على سعيها لـ"تبييض كافة السجون رغم الاحتلال".

وقبل ذلك بساعات وصلت حافلة أخرى تقل أسرى فلسطينيين إلى مدينة رام الله بالضفة الغربية.

وتشمل اتفاقية وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في مرحلتها الأولى بشكل كلي، الإفراج عن 1737 أسيرا فلسطينيا، حيث تمتد هذه المرحلة على مدى 6 أسابيع، بواقع دفعات أسبوعية.