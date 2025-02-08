اعتماد نتجية الشهادة الإعدادية الأزهرية بجنوب سيناء بنسبة نجاح 96.3%

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

اعتمد الدكتور أحمد خليفة الشرقاوى وكيل قطاع المعاهد الأزهرية للشهادة الإعدادية، نتيجة امتحان الفصل الدراسى الأول 2025/2024 للشهادة الإعدادية بجنوب سيناء بنسبة نجاح 96.3%%.

وقال الدكتور احمد بدير شعبان رئيس الإدارة المركزية لمنطقة جنوب سيناء الازهرية اليوم تم اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية الأزهرية بجنوب سيناء بنسبة نجاح بلغت 96.3%%. بعد اعتمادها من الدكتور احمد خليفة الشرقاوى وكيل قطاع المعاهد الأزهرية للشهادة الاعدادية، موضحا أن نسبة النجاح هذا العام مرتفعة عن الأعوام السابقة .

ومن جانبه قال خليفة يونس البحيرى رئيس كنترول الشهادة الاعدادية بمنطقة جنوب سيناء الازهرية أن نسبة نجاح الفصل الدراسى الأول للشهادة الاعدادية بلغ 96.3% % حيث تقدم للامتحانات الشهادة الاعدادية بنين لأداء الامتحان 203طالبا تخلف منهم 4طلاب عن دخول الامتحان ، بينما تقدم لدخول امتحان الشهادة الاعدادية من الفتيات 195 طالبة من بينهم 2طالبة مكفوفين و193 طالبة من المبصرين .



وتقدم الدكتور احمد بدير رئيس الإدارة المركزية بالتهنئة إلى جميع طلاب الشهادة الاعدادية الازهرية بجنوب سيناء. كما تقدم بالتهنئة إلى وكيل الكنترول محمد محمد عبدالله وهانى صبيح فرحان رئيس لجنة النظام والمراقبة وخليفة يونس البحيرى رئيس لجنة النظام والمراقبة ورئيس الكنترول على جهدهم الكبير سواء فى الامتحانات أو التصحيح.



الجدير بالذكر أن اليوم السبت ، أعلنت نتيجتى الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية بجنوب سيناء ، بعد اعتمادهما من وكيل قطاع المعاهد الأزهرية ، قبل بدء الفصل الدراسى الثانى بجنوب سيناء ، والذى ينطلق غدا الأحد فى كافة المعاهد الأزهرية بالمحافظة

