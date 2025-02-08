اتحاد العمال يجدد دعمه وتفويضه للقيادة السياسية رفضا لتهجير الفلسطينيين

كتبت آية دعبس

ثمن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة عبد المنعم الجمل، موقف مصر الداعم للقضية الفلسطينية وايمانها الكامل بأن الحل الوحيد هو إقامة دولة فلسطين على كامل ترابها الوطني.

وأشاد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بما جاء ببيان وزارة الخارجية المصرية، الرافض للتصريحات الإسرائيلية الداعية إلى تهجير الفلسطينيين إلى المملكة العربية السعودية، مشيرا إلى أن البيان تأكيد على تمسك مصر بموقفها من القضية الفلسطينية، وأن تقام دولتها على كامل ترابها في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية ، وهو ما يعكس حرص مصر دائمًا على استقرار منطقة الشرق الأوسط، ويؤكد أن هذا الاستقرار مرتبط بشكل مباشر بإيجاد حل عادل وعاجل للقضية الفلسطينية.

ويعيد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، التأكيد على دعمه وتأييده الكامل لموقف الدولة المصرية والقيادة السياسية في رفض تهجير الفلسطينيين إلى سيناء أو أي دولة أخري سواء الأردن أو السعودية، باعتبار ذلك إنهاء للقضية الفلسطينية.

وأكد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن عمال مصر يصطفون خلف الرئيس عبدالفتاح السيسي ، حفاظا على الأمن القومي المصري ، معلنين عن تفويضه الكامل في اتخاذ ما يلزم من قرارات من أجل السيادة المصرية على كامل أراضيها.