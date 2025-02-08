"أصل وصورة".. مؤتمر مدرسة الكتاب المقدس لمرحلة إعدادي بأبو قرقاص للأقباط الأرثوذكس

كتب: محمد الأحمدى

نظمت خدمة مدرسة الكتاب المقدس للمرحلة الإعدادية بإيبارشية أبو قرقاص مؤتمرًا بعنوان "أصل وصورة"، بمشاركة 18 كنيسة من كنائس الإيبارشية، وحضور 520 مخدومًا من المرحلة الإعدادية، و50 خادمًا وخادمةً من خدام مدرسة الكتاب المقدس بالإيبارشية وخدام الكنائس المشاركة.

انطلق المؤتمر في الفترة من الحادي والثلاثين من يناير الماضي وحتى الثاني من فبراير الجاري في بيت السرياني للمؤتمرات ببني أحمد الشرقية، كما أقيم يوم السادس من فبراير الجاري بكنيسة القديسين أباكير ويوحنا بقرية منهرى التابعة للإيبارشية.

تضمن المؤتمر صلوات القداس الإلهي، وعدد من الفقرات المتنوعة، ومجموعة من الألعاب التنافسية والترفيهية، بالإضافة إلى ورش العمل والمجموعات الدراسية التي أجابت مجموعة من التساؤلات الهامة ومنها،

لماذا خلقنا الله؟، ولماذا الوصية؟، وما نتائج وعقوبة السقوط؟، وما هي صفات الفادي؟

كما تضمن المؤتمر عرضًا مسرحيًا تحدث عن قصة الخلاص منذ بدء الخليقة.