اليوم السابع
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رئيس المنطقة يتسلم نتيجة الدور الأول للابتدائية والإعدادية الأزهرية بكفر الشيخ

السبت، 08 فبراير 2025 02:07 م
رئيس المنطقة يتسلم نتيجة الدور الأول للابتدائية والإعدادية الأزهرية بكفر الشيخ جانب من التسلم
كفر الشيخ - محمد سليمان

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تسلم الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية، للدور الأول، وذلك بمقر مكتب فضيلته، ظهر اليوم السبت الموافق 8 فبراير 2025م، بحضور الأستاذ علي المغازي، مدير إدارة الإمتحانات، والدكتور ياسر العشماوي، مدير التعليم الابتدائي بالمنطقة.

ومن جانبه حرص رئيس المنطقة على الإطلاع على إحصائيات نسب النجاح في نتيجة الشهادتين، مشيدًا بالمستوى المتميز للطلاب، حيث بلغت نسبة النجاح العامة للشهادة الابتدائية على مستوى المنطقة 99,47%، بينما بلغت نسبة نجاح الشهادة الإعدادية 73% على المنطقة.

كما أعرّب الدكتور «شهاوي» عن أصدق التهاني والتبريكات للطلاب الناجحين بالشهادتين ولأولياء أمورهم، متمنيًا تحقيق المزيد من التقدم والتميز والنجاح، موجهًا الشكر لجميع القائمين على أعمال الامتحانات، و مديري المراحل التعليمية والموجهين العموم والأوائل، ورؤساء اللجان والمشاركين بأعمال المراقبة والتصحيح، وكل من عاون وساهم فى نجاح منظومة الامتحانات وخروجها بالشكل اللائق، وأسدى إليهم منه كل تقدير واحترام.

وشهد مراسم تسلم النتيجة كلٌ مم السعيد جلال، رئيس كنترول الشهادة الإبتدائية، و محمد طولان، رئيس كنترول الشهادة الإعدادية، والدكتور إبراهيم السنهوري، وكيل التعليم الابتدائي بالمنطقة، والسيد القبلاوي، مساعد رئيس كنترول الشهادة الابتدائية.

ويمكن للجميع معرفة نتيجة الشهادتين الإبتدائية والإعدادية الأزهرية من خلال الدخول على الرابط التالي واختيار المرحلة- والمنطقة- وإدخال رقم جلوس الطالب
https://natiga.azhar.eg/?fbclid=IwY2xjawIUFbJleHRuA2FlbQIxMQABHYnJTWrBdVUpVs1ryo9l1e3TY9mhmgaNVaCkab1DDjsnOjMPezqlye-Kew_aem_NK109ECGql_XFkSTqXSIcA

 







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