10 نصائح لوزن مثالى للمراهقين.. الإفطار الصحى ضرورة

كتبت مروة محمود الياس

الوزن الصحى للمراهقين، أهم الأهداف التي يجب أن يسعوا إليها، فالتمتع بوزن مثالى، يعنى التمتع بصحة وطاقة وقوة، هذا ما أكده تقرير نشر في موقع كيدز تشيلدرن، المعنى بصحة الطفل والمراهق، ونمط الحياة الصحى المتكامل يبدأ من النمط الغذائي والرياضى والحركى السليم.

وفقا للتقرير فهناك الكثير من الوصايا والنصائح التي تمكن المراهق من نجاح نظامه الغذائي وجعله أكثر قوة ورشاقة بل وطاقة، فتعرف هذه المرحلة الحساسة، بالكثير من التغيرات الهرمونية والنفسية وتغيرات في الوزن وغيرها.

الوصايا العشر لوزن صحى للمراهقين

1. ممارسة المراهق لـ60 دقيقة كاملة يوميا من الرياضة، وليس شرطا أن تكون جميعها تمارين، بل أن النشاط والحركة أيضا تتضمن هذه الأنشطة.

2. ممارسة المراهق لتمارين سهلة مثل المرونة وتمارين بناء القوة، والأيروبيك، واليوجا، وتمارين التمدد.

3. استبدل أفعالك الخاملة بأفعال نشطة، اصعد الدرج بدل المصعد، نظف غرفتك، مارس رياضتك أمام شاشة التلفزيون أو الكمبيوتر لتقضى وقت الشاشات المخصص لك وأنت تمارس لعبة.

4. استبدل المشروبات الغازية بمشروبات قليلة الدسم من الحليب ومشروبات خالية من السكر، ومشروبات الفاكهة والخضراوات الصحية.

5. تناول خمس حصص من الفاكهة والخضراوات يوميا، فالألياف الموجودة فيها تعزز الشعور بالامتلاء والشبع وتجعل جسمك أقوى.

6. يجب تضمين وجباتك الحبوب الكاملة، والبروتين الخال من الدهون، ومنتجات الألبان، إضافة إلى الخضروات الصحية والحبوب وكذلك.

7. استخدم سناكس صحى مثل الفول السودانى، الزبيب، اعواد الجزر، الفاكهة، وغيرها.

8. تناول وجبة إفطار صحية ولا تتخلى عنها مطلقا، فهى سبب الشبع والشعور بالطاقة والراحة طول اليوم.

9. تناول الطعام عنجد الشعور بالجوع.

10. تناول وجبات صغيرة على مدار اليوم، وكمياتها قليلة، وعددها أكبر من 3 وجبات للشعور بالشبع.