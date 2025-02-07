اليوم السابع
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وزارة النقل تطلب مهندسين للعمل فى المترو والمونوريل

الجمعة، 07 فبراير 2025 05:38 م
وزارة النقل تطلب مهندسين للعمل فى المترو والمونوريل مترو الأنغاق
كتب سيد الخلفاوى

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أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو التابعة لوزارة النقل، حاجتها لشغل وظيفة "مهندس" بنظام التعاقد لمدة عام – بعقد محدد المدة لتشغيل مونوريل شرق النيل و مترو الانفاق القاهرة.

المتطلبات العامة لشغل الوظيفة:
- ذكور فقط.
- المؤهل العلمى المطلوب: بكالوريوس هندسة (مدنى / كهرباء / كهروميكانيكا / اتصالات/ إلكترونيات/ميكاترونيك)
- السن: لا يزيد السن عن (35 عام) وقت التقديم للمسابقة.
- محل الإقامة: من قاطنى القاهرة الكبرى.
- الإلمام باللغة الانجليزية (القبول لا يقل عن 70% من نتيجة إختبار تحديد المستوى بمعهد اللغات التابع للقوات المسلحة).
- الإلمام بالحاسب الآلى (حاصل على شهادة الرخصة الدولية للحاسب الآلى ICDL معتمدة).
- إجتياز الإختبارات الطبية (يتم عمل كشف طبى بالمجمع الطبى لهيئة سكك حديد مصر طبقاً وشروط الوظيفة).
- إجتياز الإختبارات النفسية (بالقوات المسلحة).
- إجتياز الإختبارات الشخصية.
- أدى الخدمة العسكرية أو معاف.

المستندات المطلوب إرفاقها بالطلب:
- صورة من المؤهل الدراسى.
- صورة من موقف التجنيد.
- صورة من شهادة الميلاد المميكنه
- صورة من بطاقة الرقم القومى.
- صورة شهادات خبرة (إن وجد).
- صورة من شهادات الدورات التدريبية (إن وجد).

تقدم الطلبات بمقر الشئون الإدارية بمبنى حمامات القبة يومياً من الساعة (9 صباحاً) وحتى الساعة (1 ظهراً)، عدا يوم الجمعة وذلك خلال الفترة من ( 08 / 02 / 2025) حتى ( 18 / 02 / 2025)

 







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