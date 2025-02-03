شاهد محطة مونوريل النافورة بخط العاصمة الإدارية

كتب ـ سيد الخلفاوى

نشرت الهيئة القومية للأنفاق، فيديو لـ محطة مونوريل النافورة، محطة رقم "رقم 13"، احدى محطات مونوريل شرق النيل - مونوريل العاصمة الإدارية – ويمتد مونوريل العاصمة من محطة الاستاد في مدينة نصر إلى محطة مدينة العدالة في العاصمة الإدارية بطول 56.5 كم، وعدد المحطات 22 محطة، كما أن الطاقة الاستيعابية 500 ألف راكب يوميا، وتم تنفيذ ورشة الصيانة والعمرات في العاصمة الإدارية على مساحة 85 فدانا.

محطات مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة :

" الاستاد - هشام بركات - جامعة الأزهر - الحى السابع - المشير احمد اسماعيل - جيهان السادات - المشير طنطاوي - وان ناينتي - المستشفى الجوي - النرجس - المستثمرين - الأندلس - النافورة - بيت الوطن - مسجد الفتاح العليم - R1 - R2 - R3 -مدينة الفنون والثقافة - الحى الحكومي - مسجد مصر - مدينة العدالة - ومركز السيطرة والتحكم .

والمونوريل الذي يتم تنفيذه في مصر لأول مرة سيمثل نقلة حضارية ‏كبيرة في وسائل النقل ‏الجماعي، التى تتسم بأنها وسائل سريعة وعصرية وآمنة ، وتوفر استهلاك الوقود، ‏‏وتخفض معدلات التلوث البيئي وتخفيف الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية، ‏وتجذب الركاب لاستخدامها ‏بدلاً من السيارات الخاصة لتقليل إستهلاك الوقود والمحروقات، ‏حيث يتم تشغيله بالطاقة الكهربائية (صديق للبيئة).

ويتم تنفيذ المونوريل بالأماكن التي يصعب فيها تنفيذ خطوط المترو ووسائل النقل السككي الاخرى و يتميز بإمكانية تنفيذه بالشوارع الضيقة والمزدحمة والتي لها انحناءات افقية كبيرة ولا يحتاج الى تعديلات كثيرة في المرافق كما تقل فيه أعمال نزع الملكيات إلى حد كبير.