ممشى جزيرة الوسطى بالمنوفية من صرف صحى وروائح كريهة إلى متنفس ورؤية جديدة

المنوفية - محمد فتحى

يعد ممشى الجزيرة الوسطى من أهم المنتزهات الموجودة بمدينة الشهداء بمحافظة المنوفية، فبعدما كانت تلك المنطقة تعانى من إهمال كبيرة، حيث أن تلك المنطقة كانت مشروع صرف صحى يمر من المدينة وبها الروائح الكريهة ويتم إلقاء الزبالة به والذى كان يؤدى إلى انتشار الأمراض والآبئة من خلاله، استطاعت مبادرة حياة كريمة والتى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى لتطوير مدن ومراكز المحافظات، من تحول تلك المنطقة لممشى على أعلى مستوى يخدم جميع أهالى مركز الشهداء، مجهز على أعلى مستوى نحيل وبرجولات ومحلات للشباب، على طول مايقرب من 1300 متر.

قال محمد عاصم، من أهالى مدينة الشهداء، إن الممشى يعد من الأماكن التى طورت وساعدت فى تجميل وشكل مدينة الشهداء أهم مدن المحافظة، نظرا لكونه كان مشروع صرف صحى ويخرجه من روائح كريهة إلى أهم متنزه لأهالى القرى ومدينة الشهداء، بالإضافة إلى جمال الممشى ليلا نظرا لأنه مجهز ببرجولات خشبية ومقاعد رخامية، والأرضية مكسية بالنجيل الأخضر.

ويشير محمود إبراهيم من أهالى مدينة الشهداء، إلى أن الممشى يعد تحفة فنية صنعتها ونفذتها المبادرة الرئاسية حياة كريمة، حيث يعد الممشى المتنزه الأول لأهالى مركز ومدينة الشهداء طوال العام وخاصة فترة التوقيت الصيفى.

ومن جانبه أكد المحاسب فتحى شلبى رئيس مركز ومدينة الشهداء، أن ممشى الجزيرة الوسطى يعد من أهم مشروعات التجميل والتطوير التى شهدتها مدينة الشهداء والذى تم إنشاؤه وفق أحدث التصميمات بطول 1300 متر بتكلفةٍ بلغت تسعة ملايين جنيها للارتقاء بالمظهر العام للمدينة، وإنشاء متنزه كمتنفس حضارى وجمالى للمواطنين، بعد أن كان مشروع لالقاء مياة الصرف والقمامة وانتشار الأوبئة والأمراض من خلال نتيجة الروائح الكريهة، وانتشار الباعوض والناموس والحشرات الضارة.

وأضاف رئيس مدينة الشهداء، أنه يتم يوميا متابعة أعمال نظافة ورى ممشى الجزيرة الوسطى بطريق النصر، لمتابعة اليومية للممشى والصيانة الدورية لجميع مشتملاته ليظل دائمًا مقصدًا لأهالى المركز والمدينة ومتنزهًا يليق بهم وبمدينة الشهداء.

وأوضح رئيس المدينة، أن تنفيذ المشروع بالكامل يرجع إلى مبادرة حياة كريمة والتى نجحت فى تحول المنطقة من مكان غير أدامى بسبب مشروع الصرف الصحى الذى كان موجود بالمكان والذى تم تغطيته وتحويله إلى ممشى على أحدث مستوى، ورصف شارع النصر من الاتجاهين والممشى فى منتصف الطريقين، وإنشاء حديقه محاطه بسور حديد تحتوى على مجموعة من ألعاب الأطفال، وكذلك برجولات ومقاعد، وسوق حضارى عباره عن 41 محلا فى نهاية الممشى، كفرص عمل للشباب ومشروعات خاصة بهم.

وأضاف شلبى، أنه تم إنشاء مجمع مواقف نموذجى فى نهاية المكان، بالإضافة إلى رصف الشارع من الجهتين وعمل ممشى بداية من مجزر الشهداء وحتى مدرسة الشهيد طيار عبارة عن مساحات خضراء وبرجولات ومقاعد تعد متنفس لمدينة الشهداء بمحافظة المنوفية، للتنزه والجلوس فى أماكن نظيفة كانوا يفتقدون وجودها قبل سابق وبالتحديد قبل قدوم مبادرة حياة كريمة.

أعمدة الإناره بالممشى



البرجولات الخشبية بممشى الشهداء



الممشى بمدينة الشهداء



الممشى يزين مدينة الشهداء



النجيل الاخضر بالممشى _1



جمال المدينة



جمال الممشى ليلا