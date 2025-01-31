الحزن يخيم على مسقط رأس الفنان مصطفى شعبان عقب وفاة شقيقه الأصغر بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

قدم "اليوم السابع" بثا مباشرا، من أمام منزل عائلة شعبان بقرية البتانون التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وذلك حيث تسيطر على حالة من الحزن على معظم أهالى القرية حزنا على وفاة ماجد شعبان الشقيق الأصغر للفنان مصطفى شعبان والذى توفى صباح اليوم.

شيع منذ قليل المئات من أهالى قرية البتانون التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، جثمان شقيق الفنان مصطفى شعبان وخرجت الجنازة من مسجد العطار بقرية البتانون ، بحضور الفنان مصطفى شعبان وأفراد أسرته، ووسط حزن كبير.

وكان النجم مصطفى شعبان، قد كتب عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك":"بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، أنعى شقيقى الأصغر والغالى ماجد الذى انتقل إلى رحمة الله تعالى، أسأل الله أن يغفر له، ويرحمه، ويوسّع مدخله، ويجعله من أهل الفردوس الأعلى، اللهم أجبر قلوبنا على فراقه، وارزقنا الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون".