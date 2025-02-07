مصر تواصل تسيير شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة دعمًا للأشقاء الفلسطينيين

رفح - محمد حسين

تواصل مصر جهودها الحثيثة لدعم الأشقاء في قطاع غزة، من خلال استمرار تسيير قوافل المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح البرى، وشهدت الساعات الماضية دخول دفعات جديدة من شاحنات الإغاثة التي تحمل مواد غذائية وأدوية ومستلزمات طبية، في إطار الجهود المصرية المتواصلة للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني.

ويأتي هذا الدعم في ظل توجيهات القيادة المصرية بضرورة استمرار تدفق المساعدات، حيث تلعب مصر دورًا محوريًا في تنسيق عمليات الإغاثة، بالتعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية، لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها داخل القطاع.

وتعد هذه الجهود امتدادًا للمواقف المصرية الثابتة في دعم القضية الفلسطينية، حيث تعمل مصر على توفير كافة التسهيلات اللازمة لعبور المساعدات، إلى جانب دورها السياسي والدبلوماسي المستمر لتهدئة الأوضاع وتحقيق الاستقرار في المنطقة.