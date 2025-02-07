محافظ سوهاج يشهد حفل توزيع جوائز بطولة سوبر البوتشيا البارالمبية.. صور

سوهاج محمود مقبول

شهد اللواء عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، مساء اليوم، حفل ختام بطولة سوبر البوتشيا البارالمبية، التي أقيمت لأول مرة في صعيد مصر، على مدار يومين، في حدث رياضي بارز يُعد الأول من نوعه في المنطقة جرت البطولة في صالة نادي الإيمان بسوهاج، التي تم تجديدها استعدادًا لهذا الحدث الكبير، تحت رعاية محافظ سوهاج.

أقيمت المنافسات في أجواء حماسية على مدار يومين، حيث شهد المسرح الروماني بمدينة سوهاج، وسط حضور جماهيري مميز حفل تكريم الفرق الفائزة، وتوزيع الميداليات والكأس على الفائزين حضر الحفل الدكتور محمد عبدالهادي، نائب المحافظ، واللواء أحمد السايس، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وأحمد آدم، رئيس الاتحاد المصري للبوتشيا، والدكتور محمد فريد شوقي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج، بالإضافة إلى عدد من القيادات الشعبية والتنفيذية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وفي كلمته، أكد اللواء عبد الفتاح سراج على أهمية هذه البطولة في تعزيز مكانة الرياضات البارالمبية في مصر، معربًا عن فخره بأن تكون البطولة قد أقيمت في في سوهاج هي البطولة الأولى بصعيد مصر وأشار إلى أن تنظيم البطولة في هذه يعكس التزام الدولة بتوفير فرص متساوية للرياضيين من ذوي الهمم في جميع أنحاء الجمهورية، قائلاً: "دعم رياضات ذوي الهمم الخاصة جزء أساسي من رؤية الدولة لبناء مجتمع رياضي متنوع وشامل".

من جانبه، أشار أحمد آدم، رئيس الاتحاد المصري للبوتشيا، إلى أن البطولة كانت حدثًا رياضيًا هامًا، حيث شاركت فيها خمس أندية من مختلف المحافظات، هي: نادي الوطني بشبين، نادي شباب المنوفية، نادي البنك الأهلي، نادي الإيمان القاهري، والنادي القومي. وأضاف أن البطولة شهدت منافسات قوية بين اللاعبين المشاركين الذين عرضوا مهاراتهم العالية في رياضة البوتشيا.

محمد أبو العجب، مسؤول ملف ذوي الهمم، قال إن البطولة مثلت خطوة هامة في دعم رياضة البوتشيا في مصر وأكد أنه تم عقد دورة تدريبية لتأهيل المدربين على هامش البطولة، كما قامت لجنة التصنيف الطبي بالاتحاد المصري للبوتشيا بتصنيف 100 لاعب من ذوي الشلل الدماغي بشكل مجاني، في خطوة تدعم الرياضيين من ذوي الاحتياجات الخاصة.

شارك في البطولة 13 لاعبًا ولاعبة من أبرز الأسماء في رياضة البوتشيا، من بينهم محمود النبوي وهناء علام، أول لاعبين مصريين يشاركون في مسابقات البوتشيا على المستوى الأولمبي منذ أول مشاركة لمصر في الألعاب البارالمبية عام 1972 و شارك عبد الرحمن سعد، أول لاعب بوتشيا مصري يشارك في بطولة العالم للبوتشيا في ريو دي جانيرو 2022.

تُعتبر بطولة سوبر البوتشيا في سوهاج نقطة فارقة في تاريخ الرياضات البارالمبية في مصر، وتسهم بشكل كبير في تسليط الضوء على قدرات اللاعبين من ذوي الهمم، مما يعزز من مكانة صعيد مصر في مجال الرياضة البارالمبية.



قيادات المحافظة المساركة فى التكريم وتسليم الجوائز



لمحافظ ونائبه بالمسرح الرومانى والإحتفالية



محافظ سوهاج وتوزيع الميداليات