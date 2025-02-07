انطلاق النسخة الـ 3 من المؤتمر الوطنى للنشء تحت شعار "بناء جيل" فى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

أعلن الدكتور محمد عبدالهادى ، نائبا عن اللواء عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج ، عن انطلاق النسخة الثالثة من المؤتمر الوطني للنشء تحت شعار "بناء جيل" بعدد من مراكز الشباب الذي تنظمه الإدارة العامة لرعاية الموهوبين والمبدعين وإدارة تنمية النشء بمديرية الشباب والرياضة بسوهاج بمشاركة العشرات من الطلائع والنشء تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ومحافظ سوهاج.

يأتي المؤتمر الذى أقيم بمركز إعداد القادة بسوهاج لتأهيل وتدريب النشء من المرحلة العمرية من 12 إلى 18 عاماً بعدد من المهارات اللازمة لصقل بناء الشخصية والعمل على بناء وعيهم بصورة سليمة والتي تؤهلهم للمشاركة في الأنشطة العامة والمؤتمرات الدولية ضمن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الانسان" وذلك للتأكيد على أهمية النشء الذين يعتبرون أمل الغد وشباب المستقبل لتحدث التنمية المستدامة التي تعمل الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية على تحقيقها تنفيذاً لرؤية مصر 2030.

و من جانبه أوضح الدكتور محمد عبدالهادى نائب محافظ سوهاج ، أن مديرية الشباب والرياضة بقيادة الدكتور محمد فريد شوقى وكيل الوزارة قد نظمت المؤتمر الوطنى اللنشء تحت شعار "بناء جيل" بمركز إعداد القادة بمشاركة 300 طليع وطليعة وذلك لخلق جيل واع بقضايا وطنه وقادر على مواجهة التحديات.

بدأت الفعاليات بالسلام الجمهوري والترحيب بالحضور ثم بداية اللقاء الذي تناول خلاله الدكتور محمد صابر عميد معهد الخدمة الاجتماعية بسوهاج عدة محاور منها دور النشء في خدمة المجتمع، الهوية الأسرية ودور النشء داخل الأسرة، الأمن القومي بالإضافة إلي إنجازات الدولة المصرية وتضمن المؤتمر مجموعة من الأنشطة والورش التفاعلية التي تركز على إعداد أوراق السياسات العامة وتحليل القضايا المجتمعية مع تطوير مهارات القيادة والتفكير النقدي والعمل الجماعي والتي تشمل رؤية مصر 2030، وإنجازات الدولة المصرية.



جانب من الفاعلية بالمؤتمر



صورة تذكارية بالمؤتمر



صورة تذكارية بالمؤتمر 00



عميد خدمة إجتماعية بالمؤتمر



ناءب المحافظ ووكيل الشياب والرياضة



ناءب المحافظ ووكيل الشياب والرياضة 000



نائب المجافظ وعميد خدمة اجتماعية