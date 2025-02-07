محافظ المنيا وقيادات الأزهر والأوقاف وأبناء مدارس الأحد في عزاء الأنبا أجابيوس

كتب: محمد الأحمدى

قدم اللواء عماد كدواني محافظ المنيا واجب العزاء فى رحيل الأنبا أغابيوس مطران إيبارشية ديرمواس ودلجا، وذلك بقاعة بيت الكرمة التابع لمطرانية ديرمواس.

رافق اللواء كدواني في تقديم العزاء قيادات الأزهر الشريف ومديرية الأوقاف بالمنيا.

وشهدت قاعة العزاء حضور أطفال وفتيان وفتيات التربية الكنسية بديرمواس ودلجا، الذين جاءوا مع خدامهم وخادماتهم للمشاركة في عزاء أبيهم الراحل.

واستقبل أمس أبناء إيبارشية ديرمواس ودلجا مساء أمس جثمان الراحل الأنبا أجابيوس مطران الإيبارشية بالدموع.

ووصلت السيارة التي تقل الجثمان إلى مقر المطرانية حوالي الساعة السادسة من مساء أمس، حيث أقيمت صلوات تجنيزه في كنيسة السيدة العذراء بديرمواس، بحضور الأنبا ديمتريوس مطران ملوي وأنصنا والأشمونين والنائب البابوى لإيبارشية ديرمواس ودلجا، والأنبا يوأنس أسقف أسيوط، والأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس قطاع وسط القاهرة، والأنبا أغاثون أسقف مغاغة والعدوة، والأنبا بيجول أسقف ورئيس دير المحرق، ومجمع كهنة الإيبارشية، وعدد من الآباء الكهنة والرهبان، وأعداد غفيرة من أبناء الإيبارشية الذين امتلأت بهم الكنيسة وفنائها وامتدت تواجدهم إلى الشوارع المحيطة.

وألقى نيافة الأنبا يوأنس كلمة تعزية، بينما قدم القمص سلوانس لطفي كلمة شكر، ورحل الأنبا أجابيوس أمس الأول، عن عمر قارب 81 سنة، بعد أن قضى في الحياة الرهبانية أكثر من 47 سنة منها 36 أسقفًا، وداهمته فى الفترة الأخيرة بعض الأمراض إلى انطلقت روحه إلى فردوس النعيم.



الأطفال فى العزاء



عزاء الأنبا أجابيوس فى الكنيسة



جانب من عزاء الأنبا أجابيوس



عزاء الأنبا أجابيوس



جانب من العزاء



مشايخ الأزهر بالعزاء