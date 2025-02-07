محافظ الإسماعيلية يشهد المباراة النهائية لبطولة أفريقيا لأندية الهوكي

الإسماعيلية -صبرى غانم

شهد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، مساء اليوم الجمعة، المباراة النهائية لبطولة أفريقيا للأندية الأبطال للهوكي بين فريقي الشرقية و مصنع الطائرات، و مراسم تتويج أصحاب الثلاثة مراكز الاولي بالبطولة "رجال و سيدات" بستاد هيئة قناة السويس.

و ذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، المهندس حازم الاشموني محافظ الشرقية، و اللواء أشرف فرحات، رئيس الاتحاد المصري للهوكي، وأعضاء مجلس إدارة الاتحادين المصري والإفريقي.

حيث حقق فريق الشرقية للهوكي إنجازًا جديدًا بتتويجه بلقب بطولة إفريقيا للأندية الأبطال للمرة الثامنة والعشرين في تاريخه، بعدما تغلب على فريق مصنع الطائرات بنتيجة 5-3 في المباراة النهائية التي أقيمت على استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

فيما فاز بالمركز الثالث نادي بور فؤاد، و في بطولة السيدات حصد نادي سموحة المركز الثالث متوجا بالميدالية البرونزية.

وكان مصنع الطائرات قد تأهل إلى النهائي بعد تصدره المجموعة B بالعلامة الكاملة برصيد 12 نقطة، فيما حجز الشرقية الرياضي مقعده في المباراة الختامية بعد تصدره المجموعة A برصيد 9 نقاط، متفوقًا بفارق الأهداف على بورفؤاد الذي حل ثانيًا بنفس الرصيد.

ويؤكد هذا التتويج استمرار الهيمنة المصرية على بطولات الهوكي الإفريقية، حيث يسعى الأندية المصرية دائمًا لتعزيز مكانتها في تاريخ اللعبة على مستوى القارة.

