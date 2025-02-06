محافظ الإسماعيلية يشهد حفل "جسور" لتكريم المتميزين من مدارس الإسماعيلية.. فيديو

الإسماعيلية-صبرى غانم

قام اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، والدكتور حسام بدراوي رئيس اللجنة الاستشارية لمؤسسة التعليم أولًا ومبادرة جسور، اليوم الخميس، بتكريم المدارس والقادة والمعلمين والشباب المتميزين المشاركين في مبادرة جسور؛ لدعم التعليم الفني بمحافظة الإسماعيلية، بمسرح المدرسة الفنية التجريبية المتقدمة لتكنولوجيا المعلومات.

وذلك بحضور الدكتور علاء عشماوي رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، الدكتورة سلمي البكري رئيس مجلس أمناء مؤسسة التعليم أولًا، الدكتور محمود حمزة المنسق العام لمبادرة جسور، الدكتور علي حطب مدير المكتب الفني للمحافظة، ايمن موسي وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، العميد وائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، أحمد العايدي مستشار المبادرة، ثروت عبد العزيز المدير التنفيذي للمبادرة بالإسماعيلية، مها الحفناوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية، و عدد من القيادات التعليمية بمحافظة الإسماعيلية ومديري مدارس التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي الفني.

بدأ المؤتمر بعزف النشيد الوطني لجمهورية مصر العربية، تلاه كلمة للدكتور حسام بدراوي والتي أعرب فيها عن سعادته بما تم تنفيذه من خطوات جادة وتعاون مثمر بين مؤسسات المجتمع المدني والجهات التنفيذية لمبادرة "جسور" من محافظة الإسماعيلية والعديد من المؤسسات منها مؤسسة مصر الخير، التعليم أولًا، جمعية تكاتف، مؤسسة فودافون ومؤسسة النيل بدراوي.

مشيدًا بدور المبادرة في دعم خطط التنمية المستدامة لمصر 2030، ومشيدًا بما يقوم به محافظ الإسماعيلية من جهد على أرض الواقع وفتح ملفات هامة وحرجة، مؤكدًا على التعاون الكامل بين المبادرة ومحافظة الإسماعيلية.

كما أشار خلال كلمته إلى المحاور التي تعمل عليها المبادرة وهي الإتاحة والجودة وإدارة العملية التعليمية من المركزية إلى اللامركزية والرقمية والذكاء الاصطناعي، وصناعة الإنسان والوجدان والقدرة التنافسية على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، منوهًا أن محافظة الإسماعيلية مقرر إقامة مدرستين جديدتين للصناعات الدوائية والتكنولوجية لتتماشى مع سوق العمل والعرض والطلب كما سيتم دعم باقي المدارس الفنية.

وأكد محافظ الإسماعيلية خلال كلمته التي ألقاها عن دور الدولة في الاستثمار في الثروة البشرية المصرية، وذلك من خلال الاهتمام بالتعليم الفني والتكنولوجي، حيث أن مبادرة جسور تهدف إلى تحقيق تكافؤ الفرص التعليمية عن طريق التدريب المستمر للمعلمين والإداريين والطلاب فهم النواة الأساسية لنجاح المبادرة.

مضيفًا، أن هذه المبادرة والتي تتبنى هذا النمط من التعليم ستساعد محافظة الإسماعيلية على التطور الصناعي خلال السنوات القليلة القادمة، من خلال إعداد العمالة المصرية الماهرة، لسد احتياجات سوق العمل سواء بالمناطق الصناعية الثلاث بالمحافظة، بجانب المنطقة الحرة العامة الاستثمارية، علاوة على المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالقنطرة غرب، بالإضافة إلى إمكانية استثمار الطاقات البشرية والإنتاجية المعطلة لتصبح عمالة مهنية متدربة ومرخصة يسهل عملها داخل القطر وخارجه.

مؤكدًا أن الاهتمام بالتعليم الفني والتكنولوجي أصبح توجُّه عالمي، لذا قامت الحكومة المصرية بتبني هذا النموذج من التعليم لمواكبة التطور الصناعي والتكنولوجي على مستوى العالم.

واستعرض الدكتور محمود حمزة الرئيس التنفيذي لمؤسسة التعليم أولًا والمنسق العام لمبادرة جسور، الخطوات التنفيذية لمبادرة جسور منذ انطلاقها في أكتوبر الماضي وحتى الآن، هذا إلى جانب عرض الدورات التدريبية للمعلمين والطلاب.

وخلال الحفل تم تكريم الفائزين في مسابقة مدارس جسور وهم مدرسة صفية زغلول الإعدادية بنات، مدرسة دوحة الزمان النموذجية، مدرسة السلام الإعدادية بنات، مدرسة الزهراء بالتاسعة، أبو عطوة – تعليم أساسي، فاطمة الزهراء الإعدادية بنات، الحاج عبد الله أبو علي - تعليم أساسي، الواصفية المحطة الابتدائية، غنيم للتعليم الأساسي، القصاصين الجديدة الابتدائية، أبو مشعل – تعليم أساسي، الكوع الإعدادية، توفيق عثمان الإعدادية، بدر الابتدائية، المخاضة الإعدادية، التل الكبير الجديدة - تعليم أساسي، محمد عبد الدايم شاهين الابتدائية، الشهيد الرائد محمد عمر الجنايني الإعدادية بنين، العبور ك 13شرق الابتدائية، الشهيد عطيفي الإعدادية المشتركة، خالد بن الوليد للتعليم الأساسي.

كما تم تكريم الفائزين بمسابقة قائد جسور وهم حنان عاشور مسعود، عبير محمد الغريب محمد، على حسن على حسن، محمد السيد محمود محمد، ريم محمد عبد الحليم، محمد خليل فتحی امین، خضرة يوسف علي عمارة، كريمة أحمد السيد الشافعي، ليلي فهمي محمد، وفاء محمد أحمد الشنواني، احمد عبد العظيم محمد، عزة حسن السيد محمد، مني محمود علي سليمان، مريانه جرجس شهدی، محمد عبد الجابر محمد